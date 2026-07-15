- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
480
盈利交易:
257 (53.54%)
亏损交易:
223 (46.46%)
最好交易:
300.00 USD
最差交易:
-350.10 USD
毛利:
7 722.55 USD (334 167 pips)
毛利亏损:
-9 375.12 USD (293 182 pips)
最大连续赢利:
8 (106.77 USD)
最大连续盈利:
438.74 USD (5)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
87.58%
最大入金加载:
8.43%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
120
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.91
长期交易:
239 (49.79%)
短期交易:
241 (50.21%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-3.44 USD
平均利润:
30.05 USD
平均损失:
-42.04 USD
最大连续失误:
5 (-176.92 USD)
最大连续亏损:
-350.10 USD (1)
每月增长:
-16.50%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 652.57 USD
最大值:
1 820.91 USD (17.88%)
相对跌幅:
结余:
17.88% (1 820.91 USD)
净值:
13.02% (1 238.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD...
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD...
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD...
|41K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +300.00 USD
最差交易: -350 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +106.77 USD
最大连续亏损: -176.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XWealthVentures-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fully automated. covers all trend of market range, breakout, and fake breakout. recommended funds size is 10k$
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-17%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
5
98%
480
53%
88%
0.82
-3.44
USD
USD
18%
1:500