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Chu Yip Wong

Wong2

Chu Yip Wong
Chu Yip Wong

Chu Yip Wong

0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2026 47%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
588
Прибыльных трейдов:
405 (68.87%)
Убыточных трейдов:
183 (31.12%)
Лучший трейд:
170.36 USD
Худший трейд:
-79.81 USD
Общая прибыль:
3 397.92 USD (204 748 pips)
Общий убыток:
-2 061.24 USD (155 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (114.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
191.74 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.83%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.84
Длинных трейдов:
342 (58.16%)
Коротких трейдов:
246 (41.84%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
8.39 USD
Средний убыток:
-11.26 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-275.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-275.96 USD (5)
Прирост в месяц:
4.79%
Годовой прогноз:
58.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
275.96 USD (12.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (118.54 USD)
По эквити:
18.71% (940.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 232
EURNZD 35
CHFJPY 34
EURJPY 30
USDJPY 28
EURAUD 25
AUDJPY 24
NZDJPY 21
CADJPY 19
USDCHF 17
AUDUSD 17
EURUSD 16
NZDCAD 13
USDCAD 12
EURCAD 12
AUDNZD 11
NZDUSD 8
EURCHF 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
CADCHF 5
AUDCHF 4
NZDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 605
EURNZD 54
CHFJPY 102
EURJPY 85
USDJPY 53
EURAUD 62
AUDJPY 48
NZDJPY 45
CADJPY 52
USDCHF 35
AUDUSD 47
EURUSD 32
NZDCAD 37
USDCAD -101
EURCAD 32
AUDNZD 27
NZDUSD 6
EURCHF 29
EURGBP 7
AUDCAD 27
CADCHF 20
AUDCHF 19
NZDCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 857
EURNZD -8.1K
CHFJPY 13K
EURJPY 7.7K
USDJPY 4K
EURAUD 4.4K
AUDJPY 1.7K
NZDJPY -178
CADJPY 5.7K
USDCHF 1.7K
AUDUSD 3.5K
EURUSD 2.3K
NZDCAD 3.9K
USDCAD -7.3K
EURCAD 3.3K
AUDNZD 3.1K
NZDUSD -883
EURCHF 2.5K
EURGBP -1
AUDCAD 3.8K
CADCHF 1.5K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 925
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +170.36 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.33 USD
Макс. убыток в серии: -275.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.23 × 120
ICMarketsSC-Live19
0.27 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.54 × 108
Pepperstone-Edge01
0.74 × 293
TitanFX-06
0.81 × 90
GoMarkets-Real 10
1.07 × 1523
Axi-US06-Live
1.10 × 271
FPTradingLLC-Live4
1.60 × 105
EGlobal-Cent6
1.85 × 221
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.92 × 77
Exness-Real28
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
5.36 × 139
RoboForex-Pro-5
5.84 × 114
Exness-Real6
6.34 × 217
XMTrading-Real 250
9.20 × 295
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wong2
60 USD в месяц
47%
0
0
USD
5K
USD
22
100%
588
68%
100%
1.64
2.27
USD
19%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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