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- Просадка
Всего трейдов:
588
Прибыльных трейдов:
405 (68.87%)
Убыточных трейдов:
183 (31.12%)
Лучший трейд:
170.36 USD
Худший трейд:
-79.81 USD
Общая прибыль:
3 397.92 USD (204 748 pips)
Общий убыток:
-2 061.24 USD (155 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (114.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
191.74 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.83%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.84
Длинных трейдов:
342 (58.16%)
Коротких трейдов:
246 (41.84%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
8.39 USD
Средний убыток:
-11.26 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-275.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-275.96 USD (5)
Прирост в месяц:
4.79%
Годовой прогноз:
58.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
275.96 USD (12.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.55% (118.54 USD)
По эквити:
18.71% (940.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|232
|EURNZD
|35
|CHFJPY
|34
|EURJPY
|30
|USDJPY
|28
|EURAUD
|25
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|21
|CADJPY
|19
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|17
|EURUSD
|16
|NZDCAD
|13
|USDCAD
|12
|EURCAD
|12
|AUDNZD
|11
|NZDUSD
|8
|EURCHF
|8
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|605
|EURNZD
|54
|CHFJPY
|102
|EURJPY
|85
|USDJPY
|53
|EURAUD
|62
|AUDJPY
|48
|NZDJPY
|45
|CADJPY
|52
|USDCHF
|35
|AUDUSD
|47
|EURUSD
|32
|NZDCAD
|37
|USDCAD
|-101
|EURCAD
|32
|AUDNZD
|27
|NZDUSD
|6
|EURCHF
|29
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|27
|CADCHF
|20
|AUDCHF
|19
|NZDCHF
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|857
|EURNZD
|-8.1K
|CHFJPY
|13K
|EURJPY
|7.7K
|USDJPY
|4K
|EURAUD
|4.4K
|AUDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|-178
|CADJPY
|5.7K
|USDCHF
|1.7K
|AUDUSD
|3.5K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|3.9K
|USDCAD
|-7.3K
|EURCAD
|3.3K
|AUDNZD
|3.1K
|NZDUSD
|-883
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1
|AUDCAD
|3.8K
|CADCHF
|1.5K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDCHF
|925
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +170.36 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.33 USD
Макс. убыток в серии: -275.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-Live29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.23 × 120
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.54 × 108
|
Pepperstone-Edge01
|0.74 × 293
|
TitanFX-06
|0.81 × 90
|
GoMarkets-Real 10
|1.07 × 1523
|
Axi-US06-Live
|1.10 × 271
|
FPTradingLLC-Live4
|1.60 × 105
|
EGlobal-Cent6
|1.85 × 221
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.92 × 77
|
Exness-Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|5.36 × 139
|
RoboForex-Pro-5
|5.84 × 114
|
Exness-Real6
|6.34 × 217
|
XMTrading-Real 250
|9.20 × 295
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
22
100%
588
68%
100%
1.64
2.27
USD
USD
19%
1:500