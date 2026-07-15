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Chu Yip Wong

Wong2

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交易:
596
盈利交易:
412 (69.12%)
亏损交易:
184 (30.87%)
最好交易:
170.36 USD
最差交易:
-79.81 USD
毛利:
3 429.49 USD (208 664 pips)
毛利亏损:
-2 066.65 USD (156 312 pips)
最大连续赢利:
24 (114.33 USD)
最大连续盈利:
191.74 USD (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.94
长期交易:
345 (57.89%)
短期交易:
251 (42.11%)
利润因子:
1.66
预期回报:
2.29 USD
平均利润:
8.32 USD
平均损失:
-11.23 USD
最大连续失误:
5 (-275.96 USD)
最大连续亏损:
-275.96 USD (5)
每月增长:
4.79%
年度预测:
58.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
275.96 USD (12.37%)
相对跌幅:
结余:
10.55% (118.54 USD)
净值:
18.71% (940.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSD 233
EURNZD 36
CHFJPY 36
EURJPY 30
USDJPY 28
EURAUD 25
AUDJPY 24
NZDJPY 21
CADJPY 19
USDCHF 17
AUDUSD 17
EURUSD 16
NZDCAD 14
USDCAD 12
AUDNZD 12
EURCAD 12
NZDUSD 10
EURCHF 8
EURGBP 7
AUDCAD 7
CADCHF 5
AUDCHF 4
NZDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSD 609
EURNZD 58
CHFJPY 109
EURJPY 85
USDJPY 53
EURAUD 62
AUDJPY 48
NZDJPY 45
CADJPY 52
USDCHF 35
AUDUSD 47
EURUSD 32
NZDCAD 40
USDCAD -101
AUDNZD 31
EURCAD 32
NZDUSD 10
EURCHF 29
EURGBP 7
AUDCAD 27
CADCHF 20
AUDCHF 19
NZDCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSD 1.3K
EURNZD -7.4K
CHFJPY 15K
EURJPY 7.7K
USDJPY 4K
EURAUD 4.4K
AUDJPY 1.7K
NZDJPY -178
CADJPY 5.7K
USDCHF 1.7K
AUDUSD 3.5K
EURUSD 2.3K
NZDCAD 4.4K
USDCAD -7.3K
AUDNZD 3.7K
EURCAD 3.3K
NZDUSD -956
EURCHF 2.5K
EURGBP -1
AUDCAD 3.8K
CADCHF 1.5K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 925
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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Tickmill-Live10
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FusionMarkets-Live 2
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Pepperstone-Edge01
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TitanFX-06
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GoMarkets-Real 10
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FPTradingLLC-Live4
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EGlobal-Cent6
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ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.92 × 77
Exness-Real28
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
5.31 × 160
RoboForex-Pro-5
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Exness-Real6
6.34 × 217
XMTrading-Real 250
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Wong2
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48%
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USD
5K
USD
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100%
596
69%
100%
1.65
2.29
USD
19%
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