- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
596
盈利交易:
412 (69.12%)
亏损交易:
184 (30.87%)
最好交易:
170.36 USD
最差交易:
-79.81 USD
毛利:
3 429.49 USD (208 664 pips)
毛利亏损:
-2 066.65 USD (156 312 pips)
最大连续赢利:
24 (114.33 USD)
最大连续盈利:
191.74 USD (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
4 天
采收率:
4.94
长期交易:
345 (57.89%)
短期交易:
251 (42.11%)
利润因子:
1.66
预期回报:
2.29 USD
平均利润:
8.32 USD
平均损失:
-11.23 USD
最大连续失误:
5 (-275.96 USD)
最大连续亏损:
-275.96 USD (5)
每月增长:
4.79%
年度预测:
58.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
275.96 USD (12.37%)
相对跌幅:
结余:
10.55% (118.54 USD)
净值:
18.71% (940.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|233
|EURNZD
|36
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|30
|USDJPY
|28
|EURAUD
|25
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|21
|CADJPY
|19
|USDCHF
|17
|AUDUSD
|17
|EURUSD
|16
|NZDCAD
|14
|USDCAD
|12
|AUDNZD
|12
|EURCAD
|12
|NZDUSD
|10
|EURCHF
|8
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|609
|EURNZD
|58
|CHFJPY
|109
|EURJPY
|85
|USDJPY
|53
|EURAUD
|62
|AUDJPY
|48
|NZDJPY
|45
|CADJPY
|52
|USDCHF
|35
|AUDUSD
|47
|EURUSD
|32
|NZDCAD
|40
|USDCAD
|-101
|AUDNZD
|31
|EURCAD
|32
|NZDUSD
|10
|EURCHF
|29
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|27
|CADCHF
|20
|AUDCHF
|19
|NZDCHF
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|1.3K
|EURNZD
|-7.4K
|CHFJPY
|15K
|EURJPY
|7.7K
|USDJPY
|4K
|EURAUD
|4.4K
|AUDJPY
|1.7K
|NZDJPY
|-178
|CADJPY
|5.7K
|USDCHF
|1.7K
|AUDUSD
|3.5K
|EURUSD
|2.3K
|NZDCAD
|4.4K
|USDCAD
|-7.3K
|AUDNZD
|3.7K
|EURCAD
|3.3K
|NZDUSD
|-956
|EURCHF
|2.5K
|EURGBP
|-1
|AUDCAD
|3.8K
|CADCHF
|1.5K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDCHF
|925
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +170.36 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +114.33 USD
最大连续亏损: -275.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-Live29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.23 × 120
|
ICMarketsSC-Live19
|0.27 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.54 × 108
|
Pepperstone-Edge01
|0.74 × 293
|
TitanFX-06
|0.81 × 90
|
GoMarkets-Real 10
|1.07 × 1540
|
Axi-US06-Live
|1.09 × 290
|
FPTradingLLC-Live4
|1.60 × 105
|
EGlobal-Cent6
|1.85 × 221
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.92 × 77
|
Exness-Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|5.31 × 160
|
RoboForex-Pro-5
|5.84 × 114
|
Exness-Real6
|6.34 × 217
|
XMTrading-Real 250
|9.20 × 295
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
48%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
22
100%
596
69%
100%
1.65
2.29
USD
USD
19%
1:500