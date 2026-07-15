- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
21 (25.60%)
Убыточных трейдов:
61 (74.39%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
-26.10 USD
Общая прибыль:
44.21 USD (67 180 pips)
Общий убыток:
-255.55 USD (145 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (35.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.55
Торговая активность:
3.66%
Макс. загрузка депозита:
98.50%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
46 (56.10%)
Коротких трейдов:
36 (43.90%)
Профит фактор:
0.17
Мат. ожидание:
-2.58 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-127.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.41 USD (28)
Прирост в месяц:
-9.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
220.78 USD
Максимальная:
220.78 USD (10.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.11% (220.78 USD)
По эквити:
1.86% (40.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100.te
|31
|XAUUSD
|17
|BTCUSD.te
|11
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100.te
|-89
|XAUUSD
|-73
|BTCUSD.te
|-31
|EURAUD
|36
|GBPUSD
|-48
|USDJPY
|-6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100.te
|-80K
|XAUUSD
|-3.4K
|BTCUSD.te
|3.2K
|EURAUD
|1.7K
|GBPUSD
|-394
|USDJPY
|-42
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +35.54 USD
Макс. убыток в серии: -127.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TDMarkets-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Target 10% monthly growth
Trade on Tuesday, Wednesday, Friday
RISK: 0,5% - 1% per trade, extremely low probability trade aka high risk setup (against the trend, during range or less than 10pip stoploss) or after a string of losses. 1 - 2% per trade high probability trade (with a trend, out of range). I add more when I am winning. I trade less when I lose to find my head again.
Take 2 to 3 trade per week maximum.
I do not trade news unless if they find me in winning trade.
LESS IS MORE, CAPITAL PRESEVATION IS KEY.
Do send me a text if you want to copy.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
0%
82
25%
4%
0.17
-2.58
USD
USD
10%
1:33