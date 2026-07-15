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Сигналы / MetaTrader 4 / SteadyGrowth26
More Anthony Mogapi

SteadyGrowth26

More Anthony Mogapi
More Anthony Mogapi

More Anthony Mogapi

1 комментарий
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -10%
TDMarkets-Primary
1:33
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
21 (25.60%)
Убыточных трейдов:
61 (74.39%)
Лучший трейд:
6.15 USD
Худший трейд:
-26.10 USD
Общая прибыль:
44.21 USD (67 180 pips)
Общий убыток:
-255.55 USD (145 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (35.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.55
Торговая активность:
3.66%
Макс. загрузка депозита:
98.50%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
46 (56.10%)
Коротких трейдов:
36 (43.90%)
Профит фактор:
0.17
Мат. ожидание:
-2.58 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-127.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-127.41 USD (28)
Прирост в месяц:
-9.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
220.78 USD
Максимальная:
220.78 USD (10.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.11% (220.78 USD)
По эквити:
1.86% (40.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100.te 31
XAUUSD 17
BTCUSD.te 11
EURAUD 11
GBPUSD 9
USDJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100.te -89
XAUUSD -73
BTCUSD.te -31
EURAUD 36
GBPUSD -48
USDJPY -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100.te -80K
XAUUSD -3.4K
BTCUSD.te 3.2K
EURAUD 1.7K
GBPUSD -394
USDJPY -42
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.15 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +35.54 USD
Макс. убыток в серии: -127.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TDMarkets-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Target 10% monthly growth

Trade on Tuesday, Wednesday, Friday

RISK: 0,5% - 1% per trade, extremely low probability trade aka high risk setup (against the trend, during range or less than 10pip stoploss) or after a string of losses. 1 - 2% per trade high probability trade (with a trend, out of range). I add more when I am winning. I trade less when I lose to find my head again. 

Take 2 to 3 trade per week maximum.

I do not trade news unless if they find me in winning trade.

LESS IS MORE, CAPITAL PRESEVATION IS KEY.

Do send me a text if you want to copy.
Нет отзывов
2026.07.22 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 05:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 15:57
Share of trading days is too low
2026.07.15 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 13:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 13:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SteadyGrowth26
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
2K
USD
3
0%
82
25%
4%
0.17
-2.58
USD
10%
1:33
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