信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SteadyGrowth2026
More Anthony Mogapi

SteadyGrowth2026

More Anthony Mogapi
More Anthony Mogapi

More Anthony Mogapi

1 评论
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -7%
TDMarkets-Primary
1:33
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
86
盈利交易:
25 (29.06%)
亏损交易:
61 (70.93%)
最好交易:
16.26 USD
最差交易:
-26.10 USD
毛利:
106.54 USD (68 292 pips)
毛利亏损:
-255.55 USD (145 743 pips)
最大连续赢利:
12 (35.54 USD)
最大连续盈利:
62.33 USD (4)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
3.66%
最大入金加载:
98.50%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.67
长期交易:
50 (58.14%)
短期交易:
36 (41.86%)
利润因子:
0.42
预期回报:
-1.73 USD
平均利润:
4.26 USD
平均损失:
-4.19 USD
最大连续失误:
28 (-127.41 USD)
最大连续亏损:
-127.41 USD (28)
每月增长:
-6.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
220.78 USD
最大值:
220.78 USD (10.11%)
相对跌幅:
结余:
10.11% (220.78 USD)
净值:
1.86% (40.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100.te 31
XAUUSD 17
BTCUSD.te 11
EURAUD 11
GBPUSD 9
AUDUSD 4
USDJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100.te -89
XAUUSD -73
BTCUSD.te -31
EURAUD 36
GBPUSD -48
AUDUSD 62
USDJPY -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100.te -80K
XAUUSD -3.4K
BTCUSD.te 3.2K
EURAUD 1.7K
GBPUSD -394
AUDUSD 1.1K
USDJPY -42
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.26 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +35.54 USD
最大连续亏损: -127.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TDMarkets-Primary 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Target 10% monthly growth

Trade on Tuesday, Wednesday, Friday

RISK: 0,5% - 1% per trade, extremely low probability trade aka high risk setup (against the trend, during range or less than 10pip stoploss) or after a string of losses. 1 - 2% per trade high probability trade (with a trend, out of range). I add more when I am winning. I trade less when I lose to find my head again. 

Take 2 to 3 trade per week maximum.

I do not trade news unless if they find me in winning trade.

LESS IS MORE, CAPITAL PRESEVATION IS KEY.

Do send me a text if you want to copy.
没有评论
2026.08.13 04:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 05:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 15:57
Share of trading days is too low
2026.07.15 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 13:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 13:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 13:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SteadyGrowth2026
每月30 USD
-7%
0
0
USD
2K
USD
4
0%
86
29%
4%
0.41
-1.73
USD
10%
1:33
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载