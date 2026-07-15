- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
25 (29.06%)
亏损交易:
61 (70.93%)
最好交易:
16.26 USD
最差交易:
-26.10 USD
毛利:
106.54 USD (68 292 pips)
毛利亏损:
-255.55 USD (145 743 pips)
最大连续赢利:
12 (35.54 USD)
最大连续盈利:
62.33 USD (4)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
3.66%
最大入金加载:
98.50%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.67
长期交易:
50 (58.14%)
短期交易:
36 (41.86%)
利润因子:
0.42
预期回报:
-1.73 USD
平均利润:
4.26 USD
平均损失:
-4.19 USD
最大连续失误:
28 (-127.41 USD)
最大连续亏损:
-127.41 USD (28)
每月增长:
-6.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
220.78 USD
最大值:
220.78 USD (10.11%)
相对跌幅:
结余:
10.11% (220.78 USD)
净值:
1.86% (40.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100.te
|31
|XAUUSD
|17
|BTCUSD.te
|11
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100.te
|-89
|XAUUSD
|-73
|BTCUSD.te
|-31
|EURAUD
|36
|GBPUSD
|-48
|AUDUSD
|62
|USDJPY
|-6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100.te
|-80K
|XAUUSD
|-3.4K
|BTCUSD.te
|3.2K
|EURAUD
|1.7K
|GBPUSD
|-394
|AUDUSD
|1.1K
|USDJPY
|-42
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.26 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +35.54 USD
最大连续亏损: -127.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TDMarkets-Primary 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Target 10% monthly growth
Trade on Tuesday, Wednesday, Friday
RISK: 0,5% - 1% per trade, extremely low probability trade aka high risk setup (against the trend, during range or less than 10pip stoploss) or after a string of losses. 1 - 2% per trade high probability trade (with a trend, out of range). I add more when I am winning. I trade less when I lose to find my head again.
Take 2 to 3 trade per week maximum.
I do not trade news unless if they find me in winning trade.
LESS IS MORE, CAPITAL PRESEVATION IS KEY.
Do send me a text if you want to copy.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
0%
86
29%
4%
0.41
-1.73
USD
USD
10%
1:33