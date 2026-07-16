- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
154 (80.62%)
Убыточных трейдов:
37 (19.37%)
Лучший трейд:
26.83 USD
Худший трейд:
-24.75 USD
Общая прибыль:
542.79 USD (53 095 pips)
Общий убыток:
-293.64 USD (37 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (160.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.09 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
77.24%
Макс. загрузка депозита:
7.30%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
10 (5.24%)
Коротких трейдов:
181 (94.76%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-7.94 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.25 USD (2)
Прирост в месяц:
9.65%
Годовой прогноз:
117.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.54 USD
Максимальная:
110.64 USD (40.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.37% (110.36 USD)
По эквити:
20.83% (82.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|180
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|1
|.USTECHCash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|248
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|0
|.USTECHCash
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|23K
|XAUUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|515
|USDJPY
|49
|.USTECHCash
|-4.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.83 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +160.09 USD
Макс. убыток в серии: -45.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 498
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 219
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
USD
398
USD
USD
50
0%
191
80%
77%
1.84
1.30
USD
USD
33%
1:500