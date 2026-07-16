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Сигналы / MetaTrader 5 / VisionAir
Brajan Skrzypczak

VisionAir

Brajan Skrzypczak
Brajan Skrzypczak

Brajan Skrzypczak

0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 89%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
154 (80.62%)
Убыточных трейдов:
37 (19.37%)
Лучший трейд:
26.83 USD
Худший трейд:
-24.75 USD
Общая прибыль:
542.79 USD (53 095 pips)
Общий убыток:
-293.64 USD (37 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (160.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.09 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
77.24%
Макс. загрузка депозита:
7.30%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
10 (5.24%)
Коротких трейдов:
181 (94.76%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.30 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-7.94 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.25 USD (2)
Прирост в месяц:
9.65%
Годовой прогноз:
117.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.54 USD
Максимальная:
110.64 USD (40.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.37% (110.36 USD)
По эквити:
20.83% (82.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 180
XAUUSD 5
GBPUSD 4
USDJPY 1
.USTECHCash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 248
XAUUSD 4
GBPUSD 2
USDJPY 0
.USTECHCash -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 23K
XAUUSD -2.4K
GBPUSD 515
USDJPY 49
.USTECHCash -4.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.83 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +160.09 USD
Макс. убыток в серии: -45.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC1-Trade
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 498
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
TitanFX-MT5-01
0.91 × 219
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real33
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.03 × 174
еще 74...
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Нет отзывов
2026.07.19 22:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.92% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 18:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 18:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.16 18:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 12:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VisionAir
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
398
USD
50
0%
191
80%
77%
1.84
1.30
USD
33%
1:500
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