- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
194
盈利交易:
155 (79.89%)
亏损交易:
39 (20.10%)
最好交易:
26.83 USD
最差交易:
-24.75 USD
毛利:
546.77 USD (53 475 pips)
毛利亏损:
-313.49 USD (39 227 pips)
最大连续赢利:
19 (160.09 USD)
最大连续盈利:
160.09 USD (19)
夏普比率:
0.16
交易活动:
79.28%
最大入金加载:
7.30%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.11
长期交易:
10 (5.15%)
短期交易:
184 (94.85%)
利润因子:
1.74
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
3.53 USD
平均损失:
-8.04 USD
最大连续失误:
3 (-45.38 USD)
最大连续亏损:
-48.25 USD (2)
每月增长:
1.49%
年度预测:
18.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
39.54 USD
最大值:
110.64 USD (40.97%)
相对跌幅:
结余:
33.37% (110.36 USD)
净值:
20.83% (82.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|183
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|1
|.USTECHCash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|232
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|0
|.USTECHCash
|-5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|515
|USDJPY
|49
|.USTECHCash
|-4.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.83 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +160.09 USD
最大连续亏损: -45.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 498
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 219
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 40
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
81%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
50
0%
194
79%
79%
1.74
1.20
USD
USD
33%
1:500