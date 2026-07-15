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Сигналы / MetaTrader 5 / Wolf Of MargCall Street
Konstantin Krivoshapov

Wolf Of MargCall Street

Konstantin Krivoshapov
Konstantin Krivoshapov

Konstantin Krivoshapov

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -100%
FINAM-AO
1:1
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  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
399
Прибыльных трейдов:
294 (73.68%)
Убыточных трейдов:
105 (26.32%)
Лучший трейд:
1 302.40 RUB
Худший трейд:
-3 124.20 RUB
Общая прибыль:
48 523.03 RUB (39 617 pips)
Общий убыток:
-22 953.02 RUB (29 173 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (4 352.98 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 827.85 RUB (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
66.04%
Макс. загрузка депозита:
99.04%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.76
Длинных трейдов:
190 (47.62%)
Коротких трейдов:
209 (52.38%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
64.09 RUB
Средняя прибыль:
165.04 RUB
Средний убыток:
-218.60 RUB
Макс. серия проигрышей:
19 (-2 275.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 668.10 RUB (9)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
179.70 RUB
Максимальная:
5 369.35 RUB (-8.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (-562.44 RUB)
По эквити:
10.72% (5 652.00 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SMLT 34
MTLR 25
ENPG 25
POSI 22
SELG 22
WUSH 17
TRMK 17
TATN 14
SGZH 13
BELU 11
VKCO 10
IRAO 9
BSPB 9
TATNP 9
SFIN 9
ALRS 8
RNFT 8
LSRG 8
CHMF 7
AFKS 7
PHOR 7
ASTR 6
MGNT 6
NLMK 6
RUAL 6
TRNFP 6
PLZL 6
MTLRP 5
BANEP 5
MTSS 5
YDEX 4
MAGN 4
VTBR 4
SNGSP 4
FLOT 4
GMKN 4
SNGS 3
UGLD 3
ROSN 3
OZON 3
OZPH 3
RAGR 3
PIKK 2
SPBE 2
AFLT 2
LKOH 2
RASP 1
MOEX 1
X5 1
HEAD 1
NMTP 1
GAZP 1
NVTK 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SMLT 71
MTLR 51
ENPG -21
POSI 41
SELG 31
WUSH 54
TRMK 2
TATN -4
SGZH 13
BELU 15
VKCO 3
IRAO -14
BSPB -32
TATNP -20
SFIN 7
ALRS 38
RNFT 16
LSRG -6
CHMF 7
AFKS -3
PHOR -3
ASTR 17
MGNT -2
NLMK 0
RUAL 13
TRNFP -4
PLZL 11
MTLRP 5
BANEP 10
MTSS 15
YDEX 14
MAGN 6
VTBR 6
SNGSP 23
FLOT 6
GMKN 13
SNGS 1
UGLD 0
ROSN 5
OZON 13
OZPH 6
RAGR 5
PIKK 3
SPBE 1
AFLT 3
LKOH 16
RASP 2
MOEX 2
X5 -7
HEAD -4
NMTP 0
GAZP -2
NVTK 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SMLT 1.4K
MTLR 690
ENPG -10K
POSI 487
SELG 724
WUSH 1.1K
TRMK 482
TATN -13
SGZH 952
BELU 402
VKCO 629
IRAO -1.9K
BSPB -4.7K
TATNP 261
SFIN 353
ALRS 243
RNFT 127
LSRG -222
CHMF 322
AFKS 315
PHOR 239
ASTR 1.5K
MGNT -235
NLMK 8
RUAL 1.6K
TRNFP -487
PLZL 139
MTLRP -32
BANEP 626
MTSS 928
YDEX 2.7K
MAGN 714
VTBR 3.7K
SNGSP 2.3K
FLOT -252
GMKN 703
SNGS 424
UGLD 28
ROSN 1.7K
OZON 915
OZPH 147
RAGR 297
PIKK 46
SPBE 37
AFLT 123
LKOH 1.3K
RASP 114
MOEX 234
X5 -360
HEAD -150
NMTP 65
GAZP -376
NVTK 151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 302.40 RUB
Худший трейд: -3 124 RUB
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4 352.98 RUB
Макс. убыток в серии: -2 275.00 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Уникальный торговый алгоритм. MQL не предназначен для таких типов сигналов. Шарп считается неверно, 
уведомления о просадках A large drawdown may occur on the account again тоже некорректны, просадка не превышала 5% пока что. Но превысит :-)


Нет отзывов
2026.08.10 17:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 20:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 18:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 20:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 19:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 20:43
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 18:42
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 17:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.29 17:14
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.28 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.27 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.25 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 20:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.24 19:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 18:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.23 21:27
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wolf Of MargCall Street
100 USD в месяц
-100%
0
0
USD
-62548
RUB
8
93%
399
73%
66%
2.11
64.09
RUB
100%
1:1
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