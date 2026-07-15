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- Просадка
Всего трейдов:
399
Прибыльных трейдов:
294 (73.68%)
Убыточных трейдов:
105 (26.32%)
Лучший трейд:
1 302.40 RUB
Худший трейд:
-3 124.20 RUB
Общая прибыль:
48 523.03 RUB (39 617 pips)
Общий убыток:
-22 953.02 RUB (29 173 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (4 352.98 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 827.85 RUB (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
66.04%
Макс. загрузка депозита:
99.04%
Последний трейд:
54 минуты
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.76
Длинных трейдов:
190 (47.62%)
Коротких трейдов:
209 (52.38%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
64.09 RUB
Средняя прибыль:
165.04 RUB
Средний убыток:
-218.60 RUB
Макс. серия проигрышей:
19 (-2 275.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 668.10 RUB (9)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
179.70 RUB
Максимальная:
5 369.35 RUB (-8.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (-562.44 RUB)
По эквити:
10.72% (5 652.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SMLT
|34
|MTLR
|25
|ENPG
|25
|POSI
|22
|SELG
|22
|WUSH
|17
|TRMK
|17
|TATN
|14
|SGZH
|13
|BELU
|11
|VKCO
|10
|IRAO
|9
|BSPB
|9
|TATNP
|9
|SFIN
|9
|ALRS
|8
|RNFT
|8
|LSRG
|8
|CHMF
|7
|AFKS
|7
|PHOR
|7
|ASTR
|6
|MGNT
|6
|NLMK
|6
|RUAL
|6
|TRNFP
|6
|PLZL
|6
|MTLRP
|5
|BANEP
|5
|MTSS
|5
|YDEX
|4
|MAGN
|4
|VTBR
|4
|SNGSP
|4
|FLOT
|4
|GMKN
|4
|SNGS
|3
|UGLD
|3
|ROSN
|3
|OZON
|3
|OZPH
|3
|RAGR
|3
|PIKK
|2
|SPBE
|2
|AFLT
|2
|LKOH
|2
|RASP
|1
|MOEX
|1
|X5
|1
|HEAD
|1
|NMTP
|1
|GAZP
|1
|NVTK
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SMLT
|71
|MTLR
|51
|ENPG
|-21
|POSI
|41
|SELG
|31
|WUSH
|54
|TRMK
|2
|TATN
|-4
|SGZH
|13
|BELU
|15
|VKCO
|3
|IRAO
|-14
|BSPB
|-32
|TATNP
|-20
|SFIN
|7
|ALRS
|38
|RNFT
|16
|LSRG
|-6
|CHMF
|7
|AFKS
|-3
|PHOR
|-3
|ASTR
|17
|MGNT
|-2
|NLMK
|0
|RUAL
|13
|TRNFP
|-4
|PLZL
|11
|MTLRP
|5
|BANEP
|10
|MTSS
|15
|YDEX
|14
|MAGN
|6
|VTBR
|6
|SNGSP
|23
|FLOT
|6
|GMKN
|13
|SNGS
|1
|UGLD
|0
|ROSN
|5
|OZON
|13
|OZPH
|6
|RAGR
|5
|PIKK
|3
|SPBE
|1
|AFLT
|3
|LKOH
|16
|RASP
|2
|MOEX
|2
|X5
|-7
|HEAD
|-4
|NMTP
|0
|GAZP
|-2
|NVTK
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SMLT
|1.4K
|MTLR
|690
|ENPG
|-10K
|POSI
|487
|SELG
|724
|WUSH
|1.1K
|TRMK
|482
|TATN
|-13
|SGZH
|952
|BELU
|402
|VKCO
|629
|IRAO
|-1.9K
|BSPB
|-4.7K
|TATNP
|261
|SFIN
|353
|ALRS
|243
|RNFT
|127
|LSRG
|-222
|CHMF
|322
|AFKS
|315
|PHOR
|239
|ASTR
|1.5K
|MGNT
|-235
|NLMK
|8
|RUAL
|1.6K
|TRNFP
|-487
|PLZL
|139
|MTLRP
|-32
|BANEP
|626
|MTSS
|928
|YDEX
|2.7K
|MAGN
|714
|VTBR
|3.7K
|SNGSP
|2.3K
|FLOT
|-252
|GMKN
|703
|SNGS
|424
|UGLD
|28
|ROSN
|1.7K
|OZON
|915
|OZPH
|147
|RAGR
|297
|PIKK
|46
|SPBE
|37
|AFLT
|123
|LKOH
|1.3K
|RASP
|114
|MOEX
|234
|X5
|-360
|HEAD
|-150
|NMTP
|65
|GAZP
|-376
|NVTK
|151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 302.40 RUB
Худший трейд: -3 124 RUB
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4 352.98 RUB
Макс. убыток в серии: -2 275.00 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Уникальный торговый алгоритм. MQL не предназначен для таких типов сигналов. Шарп считается неверно,
уведомления о просадках A large drawdown may occur on the account again тоже некорректны, просадка не превышала 5% пока что. Но превысит :-)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-100%
0
0
USD
USD
-62548
RUB
RUB
8
93%
399
73%
66%
2.11
64.09
RUB
RUB
100%
1:1