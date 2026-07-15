- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
410
盈利交易:
303 (73.90%)
亏损交易:
107 (26.10%)
最好交易:
1 302.40 RUB
最差交易:
-4 991.40 RUB
毛利:
51 544.89 RUB (40 451 pips)
毛利亏损:
-29 095.07 RUB (30 404 pips)
最大连续赢利:
31 (4 352.98 RUB)
最大连续盈利:
4 827.85 RUB (19)
夏普比率:
0.14
交易活动:
66.04%
最大入金加载:
99.04%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
13 小时
采收率:
3.88
长期交易:
194 (47.32%)
短期交易:
216 (52.68%)
利润因子:
1.77
预期回报:
54.76 RUB
平均利润:
170.12 RUB
平均损失:
-271.92 RUB
最大连续失误:
19 (-2 275.00 RUB)
最大连续亏损:
-4 991.40 RUB (1)
每月增长:
16.60%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
179.70 RUB
最大值:
5 790.15 RUB (6.88%)
相对跌幅:
结余:
7.75% (5 790.15 RUB)
净值:
10.72% (5 652.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SMLT
|37
|MTLR
|28
|ENPG
|25
|POSI
|22
|SELG
|22
|TRMK
|18
|WUSH
|17
|TATN
|14
|SGZH
|13
|VKCO
|11
|BELU
|11
|IRAO
|9
|BSPB
|9
|TATNP
|9
|ALRS
|9
|SFIN
|9
|RNFT
|8
|LSRG
|8
|CHMF
|7
|AFKS
|7
|PHOR
|7
|PLZL
|7
|ASTR
|6
|MGNT
|6
|NLMK
|6
|RUAL
|6
|TRNFP
|6
|MTLRP
|5
|VTBR
|5
|BANEP
|5
|MTSS
|5
|YDEX
|4
|MAGN
|4
|SNGSP
|4
|FLOT
|4
|GMKN
|4
|SNGS
|3
|UGLD
|3
|ROSN
|3
|OZON
|3
|OZPH
|3
|RAGR
|3
|PIKK
|2
|SPBE
|2
|AFLT
|2
|LKOH
|2
|RASP
|1
|MOEX
|1
|X5
|1
|HEAD
|1
|NMTP
|1
|GAZP
|1
|NVTK
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SMLT
|-2
|MTLR
|60
|ENPG
|-21
|POSI
|41
|SELG
|31
|TRMK
|16
|WUSH
|54
|TATN
|-4
|SGZH
|13
|VKCO
|12
|BELU
|15
|IRAO
|-14
|BSPB
|-32
|TATNP
|-20
|ALRS
|38
|SFIN
|7
|RNFT
|16
|LSRG
|-6
|CHMF
|7
|AFKS
|-3
|PHOR
|-3
|PLZL
|19
|ASTR
|17
|MGNT
|-2
|NLMK
|0
|RUAL
|13
|TRNFP
|-4
|MTLRP
|5
|VTBR
|-13
|BANEP
|10
|MTSS
|15
|YDEX
|14
|MAGN
|6
|SNGSP
|23
|FLOT
|6
|GMKN
|13
|SNGS
|1
|UGLD
|0
|ROSN
|5
|OZON
|13
|OZPH
|6
|RAGR
|5
|PIKK
|3
|SPBE
|1
|AFLT
|3
|LKOH
|16
|RASP
|2
|MOEX
|2
|X5
|-7
|HEAD
|-4
|NMTP
|0
|GAZP
|-2
|NVTK
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SMLT
|1.2K
|MTLR
|867
|ENPG
|-10K
|POSI
|487
|SELG
|724
|TRMK
|588
|WUSH
|1.1K
|TATN
|-13
|SGZH
|952
|VKCO
|859
|BELU
|402
|IRAO
|-1.9K
|BSPB
|-4.7K
|TATNP
|261
|ALRS
|273
|SFIN
|353
|RNFT
|127
|LSRG
|-222
|CHMF
|322
|AFKS
|315
|PHOR
|239
|PLZL
|318
|ASTR
|1.5K
|MGNT
|-235
|NLMK
|8
|RUAL
|1.6K
|TRNFP
|-487
|MTLRP
|-32
|VTBR
|2.7K
|BANEP
|626
|MTSS
|928
|YDEX
|2.7K
|MAGN
|714
|SNGSP
|2.3K
|FLOT
|-252
|GMKN
|703
|SNGS
|424
|UGLD
|28
|ROSN
|1.7K
|OZON
|915
|OZPH
|147
|RAGR
|297
|PIKK
|46
|SPBE
|37
|AFLT
|123
|LKOH
|1.3K
|RASP
|114
|MOEX
|234
|X5
|-360
|HEAD
|-150
|NMTP
|65
|GAZP
|-376
|NVTK
|151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 302.40 RUB
最差交易: -4 991 RUB
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 352.98 RUB
最大连续亏损: -2 275.00 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Уникальный торговый алгоритм. MQL не предназначен для таких типов сигналов. Шарп считается неверно,
уведомления о просадках A large drawdown may occur on the account again тоже некорректны, просадка не превышала 5% пока что. Но превысит :-)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
42%
0
0
USD
USD
49K
RUB
RUB
8
93%
410
73%
66%
1.77
54.76
RUB
RUB
11%
1:1