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信号 / MetaTrader 5 / Wolf Of MargCall Street
Konstantin Krivoshapov

Wolf Of MargCall Street

Konstantin Krivoshapov
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交易:
410
盈利交易:
303 (73.90%)
亏损交易:
107 (26.10%)
最好交易:
1 302.40 RUB
最差交易:
-4 991.40 RUB
毛利:
51 544.89 RUB (40 451 pips)
毛利亏损:
-29 095.07 RUB (30 404 pips)
最大连续赢利:
31 (4 352.98 RUB)
最大连续盈利:
4 827.85 RUB (19)
夏普比率:
0.14
交易活动:
66.04%
最大入金加载:
99.04%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
13 小时
采收率:
3.88
长期交易:
194 (47.32%)
短期交易:
216 (52.68%)
利润因子:
1.77
预期回报:
54.76 RUB
平均利润:
170.12 RUB
平均损失:
-271.92 RUB
最大连续失误:
19 (-2 275.00 RUB)
最大连续亏损:
-4 991.40 RUB (1)
每月增长:
16.60%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
179.70 RUB
最大值:
5 790.15 RUB (6.88%)
相对跌幅:
结余:
7.75% (5 790.15 RUB)
净值:
10.72% (5 652.00 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SMLT 37
MTLR 28
ENPG 25
POSI 22
SELG 22
TRMK 18
WUSH 17
TATN 14
SGZH 13
VKCO 11
BELU 11
IRAO 9
BSPB 9
TATNP 9
ALRS 9
SFIN 9
RNFT 8
LSRG 8
CHMF 7
AFKS 7
PHOR 7
PLZL 7
ASTR 6
MGNT 6
NLMK 6
RUAL 6
TRNFP 6
MTLRP 5
VTBR 5
BANEP 5
MTSS 5
YDEX 4
MAGN 4
SNGSP 4
FLOT 4
GMKN 4
SNGS 3
UGLD 3
ROSN 3
OZON 3
OZPH 3
RAGR 3
PIKK 2
SPBE 2
AFLT 2
LKOH 2
RASP 1
MOEX 1
X5 1
HEAD 1
NMTP 1
GAZP 1
NVTK 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SMLT -2
MTLR 60
ENPG -21
POSI 41
SELG 31
TRMK 16
WUSH 54
TATN -4
SGZH 13
VKCO 12
BELU 15
IRAO -14
BSPB -32
TATNP -20
ALRS 38
SFIN 7
RNFT 16
LSRG -6
CHMF 7
AFKS -3
PHOR -3
PLZL 19
ASTR 17
MGNT -2
NLMK 0
RUAL 13
TRNFP -4
MTLRP 5
VTBR -13
BANEP 10
MTSS 15
YDEX 14
MAGN 6
SNGSP 23
FLOT 6
GMKN 13
SNGS 1
UGLD 0
ROSN 5
OZON 13
OZPH 6
RAGR 5
PIKK 3
SPBE 1
AFLT 3
LKOH 16
RASP 2
MOEX 2
X5 -7
HEAD -4
NMTP 0
GAZP -2
NVTK 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SMLT 1.2K
MTLR 867
ENPG -10K
POSI 487
SELG 724
TRMK 588
WUSH 1.1K
TATN -13
SGZH 952
VKCO 859
BELU 402
IRAO -1.9K
BSPB -4.7K
TATNP 261
ALRS 273
SFIN 353
RNFT 127
LSRG -222
CHMF 322
AFKS 315
PHOR 239
PLZL 318
ASTR 1.5K
MGNT -235
NLMK 8
RUAL 1.6K
TRNFP -487
MTLRP -32
VTBR 2.7K
BANEP 626
MTSS 928
YDEX 2.7K
MAGN 714
SNGSP 2.3K
FLOT -252
GMKN 703
SNGS 424
UGLD 28
ROSN 1.7K
OZON 915
OZPH 147
RAGR 297
PIKK 46
SPBE 37
AFLT 123
LKOH 1.3K
RASP 114
MOEX 234
X5 -360
HEAD -150
NMTP 65
GAZP -376
NVTK 151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +1 302.40 RUB
最差交易: -4 991 RUB
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 352.98 RUB
最大连续亏损: -2 275.00 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Уникальный торговый алгоритм. MQL не предназначен для таких типов сигналов. Шарп считается неверно, 
уведомления о просадках A large drawdown may occur on the account again тоже некорректны, просадка не превышала 5% пока что. Но превысит :-)


没有评论
2026.08.11 18:33
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.10 17:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 20:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 18:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 20:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 19:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 20:43
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 18:42
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.31 17:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.29 17:14
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.28 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.27 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.25 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 20:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.24 19:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 18:41
A large drawdown may occur on the account again
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交易
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Wolf Of MargCall Street
每月100 USD
42%
0
0
USD
49K
RUB
8
93%
410
73%
66%
1.77
54.76
RUB
11%
1:1
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