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Сигналы / MetaTrader 5 / Moonwalking
Dany Steyaert

Moonwalking

Dany Steyaert
Dany Steyaert

Dany Steyaert

2 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
31 (68.88%)
Убыточных трейдов:
14 (31.11%)
Лучший трейд:
406.31 USD
Худший трейд:
-348.12 USD
Общая прибыль:
4 230.43 USD (4 934 pips)
Общий убыток:
-1 585.00 USD (2 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (407.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
504.03 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
82.61%
Макс. загрузка депозита:
26.60%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.57
Длинных трейдов:
20 (44.44%)
Коротких трейдов:
25 (55.56%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
58.79 USD
Средняя прибыль:
136.47 USD
Средний убыток:
-113.21 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-348.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-348.12 USD (1)
Прирост в месяц:
1.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.43 USD
Максимальная:
349.59 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.34% (349.58 USD)
По эквити:
1.65% (1 675.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +406.31 USD
Худший трейд: -348 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +407.42 USD
Макс. убыток в серии: -348.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 2
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.23 × 1970
Pepperstone-MT5-Live01
0.33 × 12
FOREX.comCA-Live 532
0.67 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
2.00 × 1
RoboForex-Pro
4.50 × 18
XMGlobal-MT5 4
5.68 × 516
Headway-Real
7.90 × 10
XMTrading-MT5 3
11.73 × 26
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A new signal based on only 1 EA on AUDCAD.

What's in a name ? MoonWalking, walking slowly to the moon, but getting there.

Нет отзывов
2026.07.29 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 05:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 05:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Moonwalking
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
103K
USD
7
100%
45
68%
83%
2.66
58.79
USD
2%
1:200
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