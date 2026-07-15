- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
31 (68.88%)
Убыточных трейдов:
14 (31.11%)
Лучший трейд:
406.31 USD
Худший трейд:
-348.12 USD
Общая прибыль:
4 230.43 USD (4 934 pips)
Общий убыток:
-1 585.00 USD (2 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (407.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
504.03 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
82.61%
Макс. загрузка депозита:
26.60%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.57
Длинных трейдов:
20 (44.44%)
Коротких трейдов:
25 (55.56%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
58.79 USD
Средняя прибыль:
136.47 USD
Средний убыток:
-113.21 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-348.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-348.12 USD (1)
Прирост в месяц:
1.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.43 USD
Максимальная:
349.59 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.34% (349.58 USD)
По эквити:
1.65% (1 675.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +406.31 USD
Худший трейд: -348 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +407.42 USD
Макс. убыток в серии: -348.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1970
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.67 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
|
XMGlobal-MT5 4
|5.68 × 516
|
Headway-Real
|7.90 × 10
|
XMTrading-MT5 3
|11.73 × 26
A new signal based on only 1 EA on AUDCAD.
What's in a name ? MoonWalking, walking slowly to the moon, but getting there.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
7
100%
45
68%
83%
2.66
58.79
USD
USD
2%
1:200