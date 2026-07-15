- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
34 (68.00%)
亏损交易:
16 (32.00%)
最好交易:
440.56 USD
最差交易:
-348.12 USD
毛利:
4 994.63 USD (5 357 pips)
毛利亏损:
-1 794.40 USD (2 722 pips)
最大连续赢利:
5 (407.42 USD)
最大连续盈利:
504.03 USD (4)
夏普比率:
0.40
交易活动:
83.62%
最大入金加载:
26.62%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.15
长期交易:
24 (48.00%)
短期交易:
26 (52.00%)
利润因子:
2.78
预期回报:
64.00 USD
平均利润:
146.90 USD
平均损失:
-112.15 USD
最大连续失误:
1 (-348.12 USD)
最大连续亏损:
-348.12 USD (1)
每月增长:
2.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.43 USD
最大值:
349.59 USD (0.34%)
相对跌幅:
结余:
0.34% (349.58 USD)
净值:
1.65% (1 675.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +440.56 USD
最差交易: -348 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +407.42 USD
最大连续亏损: -348.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1970
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.67 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
|
XMGlobal-MT5 4
|5.68 × 516
|
Headway-Real
|7.90 × 10
|
XMTrading-MT5 3
|11.73 × 26
A new signal based on only 1 EA on AUDCAD.
What's in a name ? MoonWalking, walking slowly to the moon, but getting there.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
7
100%
50
68%
84%
2.78
64.00
USD
USD
2%
1:200