- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
13 (30.23%)
Убыточных трейдов:
30 (69.77%)
Лучший трейд:
1 062.10 USD
Худший трейд:
-543.93 USD
Общая прибыль:
5 257.91 USD (13 516 pips)
Общий убыток:
-8 641.26 USD (13 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 858.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 858.20 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
65.84%
Макс. загрузка депозита:
38.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
20 (46.51%)
Коротких трейдов:
23 (53.49%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-78.68 USD
Средняя прибыль:
404.45 USD
Средний убыток:
-288.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 238.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 238.11 USD (6)
Прирост в месяц:
-35.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 383.35 USD
Максимальная:
4 202.95 USD (36.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.90% (4 213.10 USD)
По эквити:
28.40% (1 932.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|USDCHF
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-765
|USDCHF
|930
|EURUSD
|-653
|NZDUSD
|483
|EURAUD
|-490
|GBPUSD
|-576
|GBPJPY
|10
|AUDUSD
|-633
|USDCAD
|-916
|NZDCAD
|-428
|USDJPY
|36
|GBPCAD
|-369
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.2K
|USDCHF
|576
|EURUSD
|-645
|NZDUSD
|-90
|EURAUD
|-83
|GBPUSD
|-389
|GBPJPY
|285
|AUDUSD
|-358
|USDCAD
|-412
|NZDCAD
|-307
|USDJPY
|257
|GBPCAD
|-175
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 062.10 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 858.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 238.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.63 × 48
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 19
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.23 × 330
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.20 × 70
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
XMGlobal-MT5 4
|7.60 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.98 × 44
|
FusionMarkets-Live
|8.02 × 600
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
MohicansMarkets-Live01
|8.17 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-35%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
4
0%
43
30%
66%
0.60
-78.68
USD
USD
40%
1:500