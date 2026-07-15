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Сигналы / MetaTrader 5 / Afandi Achmad
Achmad Afandi

Afandi Achmad

Achmad Afandi
Achmad Afandi

Achmad Afandi

Hi I am Forex Trader From Indonesia
I am Manual Trader :)
This is my Trading plan :
Risk = 1% - 2% Max per Trade
Risk & Reward Ratio = 1 : 2
Type Trading = Intraday & Swing Trading
Max Trade = Maximum 2 Position open, no more entry again before one of them closes TP or SL
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -35%
DupoinFuturesID-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
13 (30.23%)
Убыточных трейдов:
30 (69.77%)
Лучший трейд:
1 062.10 USD
Худший трейд:
-543.93 USD
Общая прибыль:
5 257.91 USD (13 516 pips)
Общий убыток:
-8 641.26 USD (13 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 858.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 858.20 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
65.84%
Макс. загрузка депозита:
38.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
20 (46.51%)
Коротких трейдов:
23 (53.49%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-78.68 USD
Средняя прибыль:
404.45 USD
Средний убыток:
-288.04 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 238.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 238.11 USD (6)
Прирост в месяц:
-35.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 383.35 USD
Максимальная:
4 202.95 USD (36.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.90% (4 213.10 USD)
По эквити:
28.40% (1 932.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
USDCHF 7
EURUSD 4
NZDUSD 4
EURAUD 3
GBPUSD 3
GBPJPY 3
AUDUSD 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
USDJPY 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -765
USDCHF 930
EURUSD -653
NZDUSD 483
EURAUD -490
GBPUSD -576
GBPJPY 10
AUDUSD -633
USDCAD -916
NZDCAD -428
USDJPY 36
GBPCAD -369
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.2K
USDCHF 576
EURUSD -645
NZDUSD -90
EURAUD -83
GBPUSD -389
GBPJPY 285
AUDUSD -358
USDCAD -412
NZDCAD -307
USDJPY 257
GBPCAD -175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 062.10 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 858.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 238.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 12
OxSecurities-Live
0.00 × 3
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.63 × 48
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 19
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.23 × 330
VantageInternational-Live
6.86 × 570
ICMarketsEU-MT5-5
7.20 × 70
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
XMGlobal-MT5 4
7.60 × 15
TradeMaxGlobal-Live
7.98 × 44
FusionMarkets-Live
8.02 × 600
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
MohicansMarkets-Live01
8.17 × 6
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 05:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 16:59
Share of trading days is too low
2026.07.15 16:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 15:57
Share of trading days is too low
2026.07.15 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 05:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 05:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 05:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.15 05:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 05:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Afandi Achmad
30 USD в месяц
-35%
0
0
USD
6.3K
USD
4
0%
43
30%
66%
0.60
-78.68
USD
40%
1:500
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