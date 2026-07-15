- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
13 (29.54%)
亏损交易:
31 (70.45%)
最好交易:
1 062.10 USD
最差交易:
-543.93 USD
毛利:
5 257.91 USD (13 516 pips)
毛利亏损:
-9 009.62 USD (13 996 pips)
最大连续赢利:
2 (1 858.20 USD)
最大连续盈利:
1 858.20 USD (2)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
69.01%
最大入金加载:
38.79%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.82
长期交易:
20 (45.45%)
短期交易:
24 (54.55%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-85.27 USD
平均利润:
404.45 USD
平均损失:
-290.63 USD
最大连续失误:
6 (-2 238.11 USD)
最大连续亏损:
-2 238.11 USD (6)
每月增长:
-38.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 751.71 USD
最大值:
4 571.31 USD (39.63%)
相对跌幅:
结余:
43.04% (4 543.94 USD)
净值:
28.40% (1 932.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|USDCHF
|7
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-765
|USDCHF
|930
|EURUSD
|-653
|NZDUSD
|483
|EURAUD
|-490
|GBPUSD
|-576
|GBPJPY
|10
|AUDUSD
|-633
|USDCAD
|-916
|NZDCAD
|-428
|USDJPY
|36
|GBPCAD
|-369
|AUDJPY
|-331
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.2K
|USDCHF
|576
|EURUSD
|-645
|NZDUSD
|-90
|EURAUD
|-83
|GBPUSD
|-389
|GBPJPY
|285
|AUDUSD
|-358
|USDCAD
|-412
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|-307
|USDJPY
|257
|GBPCAD
|-175
|AUDJPY
|-376
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 062.10 USD
最差交易: -544 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 858.20 USD
最大连续亏损: -2 238.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.63 × 48
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 19
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.23 × 330
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.20 × 70
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
XMGlobal-MT5 4
|7.60 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.98 × 44
|
FusionMarkets-Live
|8.02 × 600
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
MohicansMarkets-Live01
|8.17 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-39%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
4
0%
44
29%
69%
0.58
-85.27
USD
USD
43%
1:500