- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
37 (38.14%)
Убыточных трейдов:
60 (61.86%)
Лучший трейд:
725.65 USD
Худший трейд:
-440.22 USD
Общая прибыль:
6 592.83 USD (97 793 pips)
Общий убыток:
-7 254.88 USD (78 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (511.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
725.65 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
92.82%
Макс. загрузка депозита:
12.76%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.32
Длинных трейдов:
46 (47.42%)
Коротких трейдов:
51 (52.58%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-6.83 USD
Средняя прибыль:
178.18 USD
Средний убыток:
-120.91 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 000.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 000.88 USD (8)
Прирост в месяц:
-0.66%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 642.91 USD
Максимальная:
2 063.02 USD (2.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (2 065.57 USD)
По эквити:
0.29% (286.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|72
|XAUUSD
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|-1.7K
|XAUUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|-12K
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +725.65 USD
Худший трейд: -440 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +511.75 USD
Макс. убыток в серии: -1 000.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
5
92%
97
38%
93%
0.90
-6.83
USD
USD
2%
1:200