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Geazi Fernando Ribeiro

TESTE

Geazi Fernando Ribeiro
Geazi Fernando Ribeiro

Geazi Fernando Ribeiro

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
37 (38.14%)
Убыточных трейдов:
60 (61.86%)
Лучший трейд:
725.65 USD
Худший трейд:
-440.22 USD
Общая прибыль:
6 592.83 USD (97 793 pips)
Общий убыток:
-7 254.88 USD (78 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (511.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
725.65 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
92.82%
Макс. загрузка депозита:
12.76%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.32
Длинных трейдов:
46 (47.42%)
Коротких трейдов:
51 (52.58%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-6.83 USD
Средняя прибыль:
178.18 USD
Средний убыток:
-120.91 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 000.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 000.88 USD (8)
Прирост в месяц:
-0.66%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 642.91 USD
Максимальная:
2 063.02 USD (2.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (2 065.57 USD)
По эквити:
0.29% (286.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 72
XAUUSD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX -1.7K
XAUUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX -12K
XAUUSD 32K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +725.65 USD
Худший трейд: -440 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +511.75 USD
Макс. убыток в серии: -1 000.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
ASDASD
Нет отзывов
2026.07.21 10:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TESTE
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
99K
USD
5
92%
97
38%
93%
0.90
-6.83
USD
2%
1:200
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