- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
41 (37.96%)
亏损交易:
67 (62.04%)
最好交易:
725.65 USD
最差交易:
-440.22 USD
毛利:
6 975.90 USD (100 156 pips)
毛利亏损:
-7 887.50 USD (85 744 pips)
最大连续赢利:
3 (511.75 USD)
最大连续盈利:
725.65 USD (1)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
93.84%
最大入金加载:
12.76%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.44
长期交易:
56 (51.85%)
短期交易:
52 (48.15%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-8.44 USD
平均利润:
170.14 USD
平均损失:
-117.72 USD
最大连续失误:
8 (-1 000.88 USD)
最大连续亏损:
-1 000.88 USD (8)
每月增长:
-0.75%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1 642.91 USD
最大值:
2 063.02 USD (2.05%)
相对跌幅:
结余:
2.06% (2 065.57 USD)
净值:
0.29% (286.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|79
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|-1.9K
|XAUUSD
|973
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|-14K
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +725.65 USD
最差交易: -440 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +511.75 USD
最大连续亏损: -1 000.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
ASDASD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
5
93%
108
37%
94%
0.88
-8.44
USD
USD
2%
1:200