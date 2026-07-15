- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
392 (83.58%)
Убыточных трейдов:
77 (16.42%)
Лучший трейд:
338.17 USD
Худший трейд:
-714.47 USD
Общая прибыль:
3 653.04 USD (22 231 864 pips)
Общий убыток:
-2 176.65 USD (1 195 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (336.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
425.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
71.43%
Макс. загрузка депозита:
5.67%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
255 (54.37%)
Коротких трейдов:
214 (45.63%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
3.15 USD
Средняя прибыль:
9.32 USD
Средний убыток:
-28.27 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-45.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-714.47 USD (1)
Прирост в месяц:
22.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.10 USD
Максимальная:
925.52 USD (16.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.38% (925.52 USD)
По эквити:
15.65% (1 211.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|457
|AUDCADm
|1
|AUDUSDm
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|2K
|AUDCADm
|0
|AUDUSDm
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|894K
|AUDCADm
|12
|AUDUSDm
|-41
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +338.17 USD
Худший трейд: -714 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +336.51 USD
Макс. убыток в серии: -45.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I hope to bring you a lot of money.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
5
0%
469
83%
71%
1.67
3.15
USD
USD
16%
1:500