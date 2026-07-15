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Сигналы / MetaTrader 5 / Blossom
Tran Thi Ngoc Tran

Blossom

Tran Thi Ngoc Tran
Tran Thi Ngoc Tran

Tran Thi Ngoc Tran

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 27%
Exness-MT5Real28
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
392 (83.58%)
Убыточных трейдов:
77 (16.42%)
Лучший трейд:
338.17 USD
Худший трейд:
-714.47 USD
Общая прибыль:
3 653.04 USD (22 231 864 pips)
Общий убыток:
-2 176.65 USD (1 195 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (336.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
425.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
71.43%
Макс. загрузка депозита:
5.67%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
255 (54.37%)
Коротких трейдов:
214 (45.63%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
3.15 USD
Средняя прибыль:
9.32 USD
Средний убыток:
-28.27 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-45.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-714.47 USD (1)
Прирост в месяц:
22.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.10 USD
Максимальная:
925.52 USD (16.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.38% (925.52 USD)
По эквити:
15.65% (1 211.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 457
AUDCADm 1
AUDUSDm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 2K
AUDCADm 0
AUDUSDm -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 894K
AUDCADm 12
AUDUSDm -41
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +338.17 USD
Худший трейд: -714 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +336.51 USD
Макс. убыток в серии: -45.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I hope to bring you a lot of money.
Нет отзывов
2026.07.15 03:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Blossom
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
7.2K
USD
5
0%
469
83%
71%
1.67
3.15
USD
16%
1:500
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