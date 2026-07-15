- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
511
盈利交易:
426 (83.36%)
亏损交易:
85 (16.63%)
最好交易:
338.17 USD
最差交易:
-714.47 USD
毛利:
4 069.01 USD (22 479 337 pips)
毛利亏损:
-2 331.73 USD (1 318 162 pips)
最大连续赢利:
47 (336.51 USD)
最大连续盈利:
425.10 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
69.38%
最大入金加载:
5.67%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
97
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.88
长期交易:
264 (51.66%)
短期交易:
247 (48.34%)
利润因子:
1.75
预期回报:
3.40 USD
平均利润:
9.55 USD
平均损失:
-27.43 USD
最大连续失误:
6 (-45.71 USD)
最大连续亏损:
-714.47 USD (1)
每月增长:
20.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
38.10 USD
最大值:
925.52 USD (16.20%)
相对跌幅:
结余:
11.38% (925.52 USD)
净值:
15.65% (1 211.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|499
|AUDCADm
|1
|AUDUSDm
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|2.2K
|AUDCADm
|0
|AUDUSDm
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|1M
|AUDCADm
|12
|AUDUSDm
|-41
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +338.17 USD
最差交易: -714 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +336.51 USD
最大连续亏损: -45.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real28 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
I hope to bring you a lot of money.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
6
0%
511
83%
69%
1.74
3.40
USD
USD
16%
1:500