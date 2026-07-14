СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Calm Trading XAUUSD
Alex Vieira

Calm Trading XAUUSD

Alex Vieira
Alex Vieira

Alex Vieira

1 тема
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 -27%
RoboForex-ECN
1:500

Сигнал временно заблокирован для новых подписок

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
200 (77.82%)
Убыточных трейдов:
57 (22.18%)
Лучший трейд:
35.54 USD
Худший трейд:
-44.34 USD
Общая прибыль:
1 264.64 USD (80 463 pips)
Общий убыток:
-1 821.57 USD (120 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (121.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.87 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
12.74%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
108 (42.02%)
Коротких трейдов:
149 (57.98%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-2.17 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-31.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-191.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.68 USD (5)
Прирост в месяц:
-29.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
556.93 USD
Максимальная:
775.56 USD (33.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.74% (775.72 USD)
По эквити:
8.87% (161.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -557
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.54 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +121.23 USD
Макс. убыток в серии: -191.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.10 22:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 12:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.15 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика