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- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
200 (77.82%)
Убыточных трейдов:
57 (22.18%)
Лучший трейд:
35.54 USD
Худший трейд:
-44.34 USD
Общая прибыль:
1 264.64 USD (80 463 pips)
Общий убыток:
-1 821.57 USD (120 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (121.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.87 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
12.74%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
108 (42.02%)
Коротких трейдов:
149 (57.98%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-2.17 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-31.96 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-191.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.68 USD (5)
Прирост в месяц:
-29.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
556.93 USD
Максимальная:
775.56 USD (33.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.74% (775.72 USD)
По эквити:
8.87% (161.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-557
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.54 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +121.23 USD
Макс. убыток в серии: -191.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
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