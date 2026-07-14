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Alex Vieira

Calm Trading XAUUSD

Alex Vieira
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交易:
257
盈利交易:
200 (77.82%)
亏损交易:
57 (22.18%)
最好交易:
35.54 USD
最差交易:
-44.34 USD
毛利:
1 264.64 USD (80 463 pips)
毛利亏损:
-1 821.57 USD (120 297 pips)
最大连续赢利:
25 (121.23 USD)
最大连续盈利:
166.87 USD (24)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
12.74%
最大入金加载:
4.26%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.72
长期交易:
108 (42.02%)
短期交易:
149 (57.98%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-2.17 USD
平均利润:
6.32 USD
平均损失:
-31.96 USD
最大连续失误:
6 (-191.60 USD)
最大连续亏损:
-209.68 USD (5)
每月增长:
-29.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
556.93 USD
最大值:
775.56 USD (33.77%)
相对跌幅:
结余:
33.74% (775.72 USD)
净值:
8.87% (161.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -557
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +35.54 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +121.23 USD
最大连续亏损: -191.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.05 × 61
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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2026.08.10 22:23
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2026.08.09 16:13
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2026.07.23 12:21
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2026.07.23 01:13
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2026.07.20 12:06
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2026.07.20 11:07
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2026.07.19 19:03
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2026.07.15 00:47
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2026.07.15 00:47
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