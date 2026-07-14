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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
257
盈利交易:
200 (77.82%)
亏损交易:
57 (22.18%)
最好交易:
35.54 USD
最差交易:
-44.34 USD
毛利:
1 264.64 USD (80 463 pips)
毛利亏损:
-1 821.57 USD (120 297 pips)
最大连续赢利:
25 (121.23 USD)
最大连续盈利:
166.87 USD (24)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
12.74%
最大入金加载:
4.26%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.72
长期交易:
108 (42.02%)
短期交易:
149 (57.98%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-2.17 USD
平均利润:
6.32 USD
平均损失:
-31.96 USD
最大连续失误:
6 (-191.60 USD)
最大连续亏损:
-209.68 USD (5)
每月增长:
-29.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
556.93 USD
最大值:
775.56 USD (33.77%)
相对跌幅:
结余:
33.74% (775.72 USD)
净值:
8.87% (161.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-557
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.54 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +121.23 USD
最大连续亏损: -191.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
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