Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 10 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 GO4X-Live 0.00 × 1 SFM-Demo 0.00 × 4 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ATCBrokers-US Live 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 1 MTrading-Live 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 2 NAS-Real 0.00 × 3 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 8 VantageMarkets-Live 22 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 16 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 SVSFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 еще 268... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика