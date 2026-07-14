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Imam Abi Ghazali

Bagol

Imam Abi Ghazali
Imam Abi Ghazali

Imam Abi Ghazali

0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -60%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
83 (38.78%)
Убыточных трейдов:
131 (61.21%)
Лучший трейд:
199.00 USD
Худший трейд:
-228.24 USD
Общая прибыль:
6 199.05 USD (284 549 pips)
Общий убыток:
-8 563.54 USD (303 284 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (542.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
632.02 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
39.57%
Макс. загрузка депозита:
65.13%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
109 (50.93%)
Коротких трейдов:
105 (49.07%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-11.05 USD
Средняя прибыль:
74.69 USD
Средний убыток:
-65.37 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-516.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 011.90 USD (9)
Прирост в месяц:
-30.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 364.49 USD
Максимальная:
2 364.49 USD (78.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.73% (2 364.49 USD)
По эквити:
5.05% (153.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 202
GBPJPY 7
CADJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2.3K
GBPJPY -15
CADJPY -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -17K
GBPJPY -2K
CADJPY 601
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.00 USD
Худший трейд: -228 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +542.36 USD
Макс. убыток в серии: -516.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
еще 268...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Bagol
Нет отзывов
2026.08.04 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 22:47
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bagol
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
1
USD
17
0%
214
38%
40%
0.72
-11.05
USD
60%
1:50
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