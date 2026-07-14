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Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
83 (38.78%)
Убыточных трейдов:
131 (61.21%)
Лучший трейд:
199.00 USD
Худший трейд:
-228.24 USD
Общая прибыль:
6 199.05 USD (284 549 pips)
Общий убыток:
-8 563.54 USD (303 284 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (542.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
632.02 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
39.57%
Макс. загрузка депозита:
65.13%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
109 (50.93%)
Коротких трейдов:
105 (49.07%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-11.05 USD
Средняя прибыль:
74.69 USD
Средний убыток:
-65.37 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-516.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 011.90 USD (9)
Прирост в месяц:
-30.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 364.49 USD
Максимальная:
2 364.49 USD (78.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.73% (2 364.49 USD)
По эквити:
5.05% (153.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|GBPJPY
|7
|CADJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|-15
|CADJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-17K
|GBPJPY
|-2K
|CADJPY
|601
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.00 USD
Худший трейд: -228 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +542.36 USD
Макс. убыток в серии: -516.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
17
0%
214
38%
40%
0.72
-11.05
USD
USD
60%
1:50