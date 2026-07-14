- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
214
盈利交易:
83 (38.78%)
亏损交易:
131 (61.21%)
最好交易:
199.00 USD
最差交易:
-228.24 USD
毛利:
6 199.05 USD (284 549 pips)
毛利亏损:
-8 563.54 USD (303 284 pips)
最大连续赢利:
7 (542.36 USD)
最大连续盈利:
632.02 USD (5)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
33.52%
最大入金加载:
65.13%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
109 (50.93%)
短期交易:
105 (49.07%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-11.05 USD
平均利润:
74.69 USD
平均损失:
-65.37 USD
最大连续失误:
10 (-516.65 USD)
最大连续亏损:
-1 011.90 USD (9)
每月增长:
-29.05%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 364.49 USD
最大值:
2 364.49 USD (78.82%)
相对跌幅:
结余:
59.73% (2 364.49 USD)
净值:
5.05% (153.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|GBPJPY
|7
|CADJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|-15
|CADJPY
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-17K
|GBPJPY
|-2K
|CADJPY
|601
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.00 USD
最差交易: -228 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +542.36 USD
最大连续亏损: -516.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
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InvestTechFx-Live
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ICMarketsSC-Live25
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价格
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-60%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
17
0%
214
38%
34%
0.72
-11.05
USD
USD
60%
1:50