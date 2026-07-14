СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Brain and EA Miracolo
Amazing Traders

EA Brain and EA Miracolo

Amazing Traders
Amazing Traders

Amazing Traders

5 (1)
Мы - команда профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы на финансовых рынках, цель которых - помочь индивидуальным трейдерам стать прибыльными.
С коэффициентом успешности 87,55 % мы помогаем компаниям и частным лицам управлять своими портфелями и счетами.
2 продукта 4 сигнала 2 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 56%
Axi-US52-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
541
Прибыльных трейдов:
319 (58.96%)
Убыточных трейдов:
222 (41.04%)
Лучший трейд:
165.49 USD
Худший трейд:
-42.28 USD
Общая прибыль:
2 896.42 USD (60 323 pips)
Общий убыток:
-2 058.59 USD (37 960 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (179.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
241.87 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.07%
Макс. загрузка депозита:
24.77%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
35 секунд
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
242 (44.73%)
Коротких трейдов:
299 (55.27%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
9.08 USD
Средний убыток:
-9.27 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-25.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.54 USD (7)
Прирост в месяц:
29.83%
Годовой прогноз:
361.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.07 USD
Максимальная:
348.12 USD (26.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.72% (107.22 USD)
По эквити:
3.69% (20.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 541
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 838
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.49 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +179.65 USD
Макс. убыток в серии: -25.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US52-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 01:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 03:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 19:45
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.14 19:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 19:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Brain and EA Miracolo
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
588
USD
15
100%
541
58%
0%
1.40
1.55
USD
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.