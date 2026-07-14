- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
541
Прибыльных трейдов:
319 (58.96%)
Убыточных трейдов:
222 (41.04%)
Лучший трейд:
165.49 USD
Худший трейд:
-42.28 USD
Общая прибыль:
2 896.42 USD (60 323 pips)
Общий убыток:
-2 058.59 USD (37 960 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (179.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
241.87 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.07%
Макс. загрузка депозита:
24.77%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
35 секунд
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
242 (44.73%)
Коротких трейдов:
299 (55.27%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
9.08 USD
Средний убыток:
-9.27 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-25.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.54 USD (7)
Прирост в месяц:
29.83%
Годовой прогноз:
361.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.07 USD
Максимальная:
348.12 USD (26.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.72% (107.22 USD)
По эквити:
3.69% (20.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|541
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|838
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +165.49 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +179.65 USD
Макс. убыток в серии: -25.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US52-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
588
USD
USD
15
100%
541
58%
0%
1.40
1.55
USD
USD
36%
1:500