- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
544
盈利交易:
319 (58.63%)
亏损交易:
225 (41.36%)
最好交易:
165.49 USD
最差交易:
-42.28 USD
毛利:
2 896.42 USD (60 323 pips)
毛利亏损:
-2 066.56 USD (38 117 pips)
最大连续赢利:
18 (179.65 USD)
最大连续盈利:
241.87 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.07%
最大入金加载:
24.77%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
35 秒
采收率:
2.38
长期交易:
245 (45.04%)
短期交易:
299 (54.96%)
利润因子:
1.40
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
9.08 USD
平均损失:
-9.18 USD
最大连续失误:
10 (-25.32 USD)
最大连续亏损:
-133.54 USD (7)
每月增长:
12.08%
年度预测:
146.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
57.07 USD
最大值:
348.12 USD (26.67%)
相对跌幅:
结余:
35.72% (107.22 USD)
净值:
3.69% (20.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|544
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|830
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +165.49 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +179.65 USD
最大连续亏损: -25.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US52-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
54%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
15
100%
544
58%
0%
1.40
1.53
USD
USD
36%
1:500