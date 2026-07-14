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Сигналы / MetaTrader 5 / DTC EMA
Sascha Ritter

DTC EMA

Sascha Ritter
Sascha Ritter

Sascha Ritter

0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 456%
Xlence-Real1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 402
Прибыльных трейдов:
986 (70.32%)
Убыточных трейдов:
416 (29.67%)
Лучший трейд:
269.38 EUR
Худший трейд:
-398.56 EUR
Общая прибыль:
18 596.26 EUR (772 763 pips)
Общий убыток:
-12 479.82 EUR (684 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (314.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
546.56 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
28.65%
Макс. загрузка депозита:
26.14%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
704 (50.21%)
Коротких трейдов:
698 (49.79%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
4.36 EUR
Средняя прибыль:
18.86 EUR
Средний убыток:
-30.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-381.11 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 852.15 EUR (6)
Прирост в месяц:
47.20%
Годовой прогноз:
572.74%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
3 225.61 EUR (37.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.30% (3 225.61 EUR)
По эквити:
11.58% (265.19 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1245
EURUSD 52
XAUEUR 52
GER40Cash 38
GBPJPY 9
NVIDIA 3
BTCUSD 2
GER40_H6 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.7K
EURUSD -47
XAUEUR 197
GER40Cash 65
GBPJPY 7
NVIDIA 30
BTCUSD -2
GER40_H6 7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 71K
EURUSD -2.4K
XAUEUR 7.1K
GER40Cash 61K
GBPJPY 436
NVIDIA 1.6K
BTCUSD -52K
GER40_H6 265
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +269.38 EUR
Худший трейд: -399 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +314.33 EUR
Макс. убыток в серии: -381.11 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Xlence-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.21 × 70
Exness-MT5Real31
4.97 × 29
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DTC Algo

EMA Pullback

EMA Stochastik

2_5_15 min TF

Нет отзывов
2026.08.07 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 00:29
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 19:45
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DTC EMA
30 USD в месяц
1 456%
0
0
USD
2.4K
EUR
40
87%
1 402
70%
29%
1.49
4.36
EUR
84%
1:500
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