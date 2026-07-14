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Всего трейдов:
1 402
Прибыльных трейдов:
986 (70.32%)
Убыточных трейдов:
416 (29.67%)
Лучший трейд:
269.38 EUR
Худший трейд:
-398.56 EUR
Общая прибыль:
18 596.26 EUR (772 763 pips)
Общий убыток:
-12 479.82 EUR (684 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (314.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
546.56 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
28.65%
Макс. загрузка депозита:
26.14%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
704 (50.21%)
Коротких трейдов:
698 (49.79%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
4.36 EUR
Средняя прибыль:
18.86 EUR
Средний убыток:
-30.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-381.11 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 852.15 EUR (6)
Прирост в месяц:
47.20%
Годовой прогноз:
572.74%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
3 225.61 EUR (37.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.30% (3 225.61 EUR)
По эквити:
11.58% (265.19 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1245
|EURUSD
|52
|XAUEUR
|52
|GER40Cash
|38
|GBPJPY
|9
|NVIDIA
|3
|BTCUSD
|2
|GER40_H6
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.7K
|EURUSD
|-47
|XAUEUR
|197
|GER40Cash
|65
|GBPJPY
|7
|NVIDIA
|30
|BTCUSD
|-2
|GER40_H6
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|71K
|EURUSD
|-2.4K
|XAUEUR
|7.1K
|GER40Cash
|61K
|GBPJPY
|436
|NVIDIA
|1.6K
|BTCUSD
|-52K
|GER40_H6
|265
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +269.38 EUR
Худший трейд: -399 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +314.33 EUR
Макс. убыток в серии: -381.11 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Xlence-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.21 × 70
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Exness-MT5Real31
|4.97 × 29
DTC Algo
EMA Pullback
EMA Stochastik
2_5_15 min TF
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 456%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
40
87%
1 402
70%
29%
1.49
4.36
EUR
EUR
84%
1:500