Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Xlence-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live 0.21 × 70 Exness-MT5Real31 4.97 × 29 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика