信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DTC EMA
Sascha Ritter

DTC EMA

Sascha Ritter
Sascha Ritter

Sascha Ritter

0条评论
可靠性
40
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1 541%
Xlence-Real1
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 417
盈利交易:
999 (70.50%)
亏损交易:
418 (29.50%)
最好交易:
269.38 EUR
最差交易:
-398.56 EUR
毛利:
18 746.06 EUR (784 614 pips)
毛利亏损:
-12 499.84 EUR (685 850 pips)
最大连续赢利:
20 (314.33 EUR)
最大连续盈利:
546.56 EUR (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
28.65%
最大入金加载:
26.14%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.94
长期交易:
716 (50.53%)
短期交易:
701 (49.47%)
利润因子:
1.50
预期回报:
4.41 EUR
平均利润:
18.76 EUR
平均损失:
-29.90 EUR
最大连续失误:
9 (-381.11 EUR)
最大连续亏损:
-1 852.15 EUR (6)
每月增长:
48.88%
年度预测:
593.08%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
3 225.61 EUR (37.71%)
相对跌幅:
结余:
84.30% (3 225.61 EUR)
净值:
11.58% (265.19 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1258
XAUEUR 54
EURUSD 52
GER40Cash 38
GBPJPY 9
NVIDIA 3
BTCUSD 2
GER40_H6 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.8K
XAUEUR 252
EURUSD -47
GER40Cash 65
GBPJPY 7
NVIDIA 30
BTCUSD -2
GER40_H6 7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 80K
XAUEUR 9.6K
EURUSD -2.4K
GER40Cash 61K
GBPJPY 436
NVIDIA 1.6K
BTCUSD -52K
GER40_H6 265
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +269.38 EUR
最差交易: -399 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +314.33 EUR
最大连续亏损: -381.11 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Xlence-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live
0.21 × 70
Exness-MT5Real31
4.97 × 29
查看详细统计，请 登录 或者 注册

DTC Algo

EMA Pullback

EMA Stochastik

2_5_15 min TF

没有评论
2026.08.13 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.12 03:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 03:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 00:29
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 19:45
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DTC EMA
每月30 USD
1 541%
0
0
USD
2.5K
EUR
40
87%
1 417
70%
29%
1.49
4.41
EUR
84%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载