- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 417
盈利交易:
999 (70.50%)
亏损交易:
418 (29.50%)
最好交易:
269.38 EUR
最差交易:
-398.56 EUR
毛利:
18 746.06 EUR (784 614 pips)
毛利亏损:
-12 499.84 EUR (685 850 pips)
最大连续赢利:
20 (314.33 EUR)
最大连续盈利:
546.56 EUR (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
28.65%
最大入金加载:
26.14%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.94
长期交易:
716 (50.53%)
短期交易:
701 (49.47%)
利润因子:
1.50
预期回报:
4.41 EUR
平均利润:
18.76 EUR
平均损失:
-29.90 EUR
最大连续失误:
9 (-381.11 EUR)
最大连续亏损:
-1 852.15 EUR (6)
每月增长:
48.88%
年度预测:
593.08%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
3 225.61 EUR (37.71%)
相对跌幅:
结余:
84.30% (3 225.61 EUR)
净值:
11.58% (265.19 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1258
|XAUEUR
|54
|EURUSD
|52
|GER40Cash
|38
|GBPJPY
|9
|NVIDIA
|3
|BTCUSD
|2
|GER40_H6
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.8K
|XAUEUR
|252
|EURUSD
|-47
|GER40Cash
|65
|GBPJPY
|7
|NVIDIA
|30
|BTCUSD
|-2
|GER40_H6
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|80K
|XAUEUR
|9.6K
|EURUSD
|-2.4K
|GER40Cash
|61K
|GBPJPY
|436
|NVIDIA
|1.6K
|BTCUSD
|-52K
|GER40_H6
|265
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +269.38 EUR
最差交易: -399 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +314.33 EUR
最大连续亏损: -381.11 EUR
DTC Algo
EMA Pullback
EMA Stochastik
2_5_15 min TF
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 541%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
40
87%
1 417
70%
29%
1.49
4.41
EUR
EUR
84%
1:500