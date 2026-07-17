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Сигналы / MetaTrader 4 / Zawadi
Andrew Ochieng

Zawadi

Andrew Ochieng
Andrew Ochieng

Andrew Ochieng

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -35%
Capital.ComBah-Real
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
137 (84.56%)
Убыточных трейдов:
25 (15.43%)
Лучший трейд:
76.52 MXN
Худший трейд:
-628.49 MXN
Общая прибыль:
1 066.20 MXN (8 528 pips)
Общий убыток:
-1 755.95 MXN (10 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (145.66 MXN)
Макс. прибыль в серии:
145.66 MXN (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
123.98%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
78 (48.15%)
Коротких трейдов:
84 (51.85%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-4.26 MXN
Средняя прибыль:
7.78 MXN
Средний убыток:
-70.24 MXN
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 239.47 MXN)
Макс. убыток в серии:
-1 239.47 MXN (2)
Прирост в месяц:
-34.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 216.08 MXN
Максимальная:
1 289.38 MXN (62.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.19% (1 289.38 MXN)
По эквити:
44.91% (457.96 MXN)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 106
AUDCAD 14
GERMANY40 11
GOLD 9
AUDUSD 8
EURGBP 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPCAD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 19
AUDCAD 16
GERMANY40 7
GOLD -90
AUDUSD -1
EURGBP 0
NZDUSD 1
USDCAD -1
GBPCAD -3
EURUSD -3
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 1.5K
AUDCAD 1.9K
GERMANY40 2.2K
GOLD -6.6K
AUDUSD 4
EURGBP 0
NZDUSD 74
USDCAD -138
GBPCAD -265
EURUSD -187
USDCHF 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.52 MXN
Худший трейд: -628 MXN
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +145.66 MXN
Макс. убыток в серии: -1 239.47 MXN

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Capital.ComBah-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Для этого сигнала были отобраны валютные пары с небольшим дневным диапазоном колебаний; целевая доходность составляет не менее 10% в месяц. В число аналогичных брокеров входят Pepperstone, Exness и OX Securities.


Нет отзывов
2026.07.31 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 04:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 04:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 01:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 22:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 21:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 17:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 11:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 08:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.17 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 15:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zawadi
30 USD в месяц
-35%
0
0
USD
1.3K
MXN
5
100%
162
84%
99%
0.60
-4.26
MXN
62%
1:100
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