- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
137 (84.56%)
Убыточных трейдов:
25 (15.43%)
Лучший трейд:
76.52 MXN
Худший трейд:
-628.49 MXN
Общая прибыль:
1 066.20 MXN (8 528 pips)
Общий убыток:
-1 755.95 MXN (10 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (145.66 MXN)
Макс. прибыль в серии:
145.66 MXN (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
123.98%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
78 (48.15%)
Коротких трейдов:
84 (51.85%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-4.26 MXN
Средняя прибыль:
7.78 MXN
Средний убыток:
-70.24 MXN
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 239.47 MXN)
Макс. убыток в серии:
-1 239.47 MXN (2)
Прирост в месяц:
-34.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 216.08 MXN
Максимальная:
1 289.38 MXN (62.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.19% (1 289.38 MXN)
По эквити:
44.91% (457.96 MXN)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|106
|AUDCAD
|14
|GERMANY40
|11
|GOLD
|9
|AUDUSD
|8
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|19
|AUDCAD
|16
|GERMANY40
|7
|GOLD
|-90
|AUDUSD
|-1
|EURGBP
|0
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|-1
|GBPCAD
|-3
|EURUSD
|-3
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|1.5K
|AUDCAD
|1.9K
|GERMANY40
|2.2K
|GOLD
|-6.6K
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|0
|NZDUSD
|74
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|-265
|EURUSD
|-187
|USDCHF
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.52 MXN
Худший трейд: -628 MXN
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +145.66 MXN
Макс. убыток в серии: -1 239.47 MXN
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Capital.ComBah-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Для этого сигнала были отобраны валютные пары с небольшим дневным диапазоном колебаний; целевая доходность составляет не менее 10% в месяц. В число аналогичных брокеров входят Pepperstone, Exness и OX Securities.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-35%
0
0
USD
USD
1.3K
MXN
MXN
5
100%
162
84%
99%
0.60
-4.26
MXN
MXN
62%
1:100