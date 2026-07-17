- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
184
盈利交易:
156 (84.78%)
亏损交易:
28 (15.22%)
最好交易:
76.52 MXN
最差交易:
-628.49 MXN
毛利:
1 163.85 MXN (9 183 pips)
毛利亏损:
-1 776.40 MXN (10 235 pips)
最大连续赢利:
25 (145.66 MXN)
最大连续盈利:
145.66 MXN (25)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
123.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.48
长期交易:
90 (48.91%)
短期交易:
94 (51.09%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-3.33 MXN
平均利润:
7.46 MXN
平均损失:
-63.44 MXN
最大连续失误:
2 (-1 239.47 MXN)
最大连续亏损:
-1 239.47 MXN (2)
每月增长:
72.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 216.08 MXN
最大值:
1 289.38 MXN (62.19%)
相对跌幅:
结余:
62.19% (1 289.38 MXN)
净值:
44.91% (457.96 MXN)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|125
|AUDCAD
|17
|GERMANY40
|11
|GOLD
|9
|AUDUSD
|8
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|23
|AUDCAD
|19
|GERMANY40
|7
|GOLD
|-90
|AUDUSD
|-1
|EURGBP
|0
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|-1
|GBPCAD
|-3
|EURUSD
|-3
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|1.8K
|AUDCAD
|2.1K
|GERMANY40
|2.2K
|GOLD
|-6.6K
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|0
|NZDUSD
|74
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|-265
|EURUSD
|-187
|USDCHF
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.52 MXN
最差交易: -628 MXN
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +145.66 MXN
最大连续亏损: -1 239.47 MXN
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Capital.ComBah-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
该信号选用了日内波动幅度较小的货币对，目标是实现至少 10% 的月度收益。类似的经纪商包括 Pepperstone、Exness 和 OX Securities。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-31%
0
0
USD
USD
1.4K
MXN
MXN
5
100%
184
84%
99%
0.65
-3.33
MXN
MXN
62%
1:100