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信号 / MetaTrader 4 / Zawadi
Andrew Ochieng

Zawadi

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交易:
184
盈利交易:
156 (84.78%)
亏损交易:
28 (15.22%)
最好交易:
76.52 MXN
最差交易:
-628.49 MXN
毛利:
1 163.85 MXN (9 183 pips)
毛利亏损:
-1 776.40 MXN (10 235 pips)
最大连续赢利:
25 (145.66 MXN)
最大连续盈利:
145.66 MXN (25)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
123.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.48
长期交易:
90 (48.91%)
短期交易:
94 (51.09%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-3.33 MXN
平均利润:
7.46 MXN
平均损失:
-63.44 MXN
最大连续失误:
2 (-1 239.47 MXN)
最大连续亏损:
-1 239.47 MXN (2)
每月增长:
72.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 216.08 MXN
最大值:
1 289.38 MXN (62.19%)
相对跌幅:
结余:
62.19% (1 289.38 MXN)
净值:
44.91% (457.96 MXN)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 125
AUDCAD 17
GERMANY40 11
GOLD 9
AUDUSD 8
EURGBP 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
GBPCAD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 23
AUDCAD 19
GERMANY40 7
GOLD -90
AUDUSD -1
EURGBP 0
NZDUSD 1
USDCAD -1
GBPCAD -3
EURUSD -3
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 1.8K
AUDCAD 2.1K
GERMANY40 2.2K
GOLD -6.6K
AUDUSD 4
EURGBP 0
NZDUSD 74
USDCAD -138
GBPCAD -265
EURUSD -187
USDCHF 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +76.52 MXN
最差交易: -628 MXN
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +145.66 MXN
最大连续亏损: -1 239.47 MXN

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Capital.ComBah-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

该信号选用了日内波动幅度较小的货币对，目标是实现至少 10% 的月度收益。类似的经纪商包括 Pepperstone、Exness 和 OX Securities。


没有评论
2026.08.12 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 04:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 04:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 01:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 22:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 21:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 17:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 11:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 08:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.17 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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Zawadi
每月30 USD
-31%
0
0
USD
1.4K
MXN
5
100%
184
84%
99%
0.65
-3.33
MXN
62%
1:100
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