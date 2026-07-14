- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
294
Прибыльных трейдов:
269 (91.49%)
Убыточных трейдов:
25 (8.50%)
Лучший трейд:
21.42 USD
Худший трейд:
-9.34 USD
Общая прибыль:
188.15 USD (85 933 pips)
Общий убыток:
-42.21 USD (30 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (18.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.79 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
7.53
Длинных трейдов:
149 (50.68%)
Коротких трейдов:
145 (49.32%)
Профит фактор:
4.46
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
0.70 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-19.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.39 USD (8)
Прирост в месяц:
13.59%
Годовой прогноз:
164.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.39 USD (41.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.84% (19.39 USD)
По эквити:
21.55% (31.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|70
|USDCAD
|59
|EURUSD
|42
|NZDUSD
|36
|GBPUSD
|34
|USDJPY
|17
|EURGBP
|15
|USDCHF
|13
|EURJPY
|6
|EURCHF
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|65
|USDCAD
|17
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|9
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|9
|EURGBP
|4
|USDCHF
|4
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|11K
|USDCAD
|9.7K
|EURUSD
|-286
|NZDUSD
|3.6K
|GBPUSD
|9.9K
|USDJPY
|12K
|EURGBP
|3.1K
|USDCHF
|2.4K
|EURJPY
|3K
|EURCHF
|323
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.42 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +18.74 USD
Макс. убыток в серии: -19.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 226
|
EGlobal-Cent5
|0.28 × 843
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|5.47 × 2396
|
XMGlobal-Real 42
|6.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|9.60 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
819%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
72
0%
294
91%
100%
4.45
0.50
USD
USD
42%
1:500