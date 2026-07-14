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Сигналы / MetaTrader 4 / Fathir
Agus Setyawan

Fathir

Agus Setyawan
Agus Setyawan

Agus Setyawan

2 комментария
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 819%
InstaFinance-Europe.com
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
294
Прибыльных трейдов:
269 (91.49%)
Убыточных трейдов:
25 (8.50%)
Лучший трейд:
21.42 USD
Худший трейд:
-9.34 USD
Общая прибыль:
188.15 USD (85 933 pips)
Общий убыток:
-42.21 USD (30 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (18.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.79 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
7.53
Длинных трейдов:
149 (50.68%)
Коротких трейдов:
145 (49.32%)
Профит фактор:
4.46
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
0.70 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-19.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.39 USD (8)
Прирост в месяц:
13.59%
Годовой прогноз:
164.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.39 USD (41.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.84% (19.39 USD)
По эквити:
21.55% (31.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 70
USDCAD 59
EURUSD 42
NZDUSD 36
GBPUSD 34
USDJPY 17
EURGBP 15
USDCHF 13
EURJPY 6
EURCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 65
USDCAD 17
EURUSD 15
NZDUSD 9
GBPUSD 21
USDJPY 9
EURGBP 4
USDCHF 4
EURJPY 2
EURCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 11K
USDCAD 9.7K
EURUSD -286
NZDUSD 3.6K
GBPUSD 9.9K
USDJPY 12K
EURGBP 3.1K
USDCHF 2.4K
EURJPY 3K
EURCHF 323
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.42 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +18.74 USD
Макс. убыток в серии: -19.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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9.60 × 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.14 14:41
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fathir
30 USD в месяц
819%
0
0
USD
147
USD
72
0%
294
91%
100%
4.45
0.50
USD
42%
1:500
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