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Agus Setyawan

Fathir

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交易:
296
盈利交易:
271 (91.55%)
亏损交易:
25 (8.45%)
最好交易:
21.42 USD
最差交易:
-9.34 USD
毛利:
188.40 USD (86 102 pips)
毛利亏损:
-42.21 USD (30 504 pips)
最大连续赢利:
43 (18.74 USD)
最大连续盈利:
46.79 USD (31)
夏普比率:
0.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
7 天
采收率:
7.54
长期交易:
150 (50.68%)
短期交易:
146 (49.32%)
利润因子:
4.46
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
0.70 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
8 (-19.39 USD)
最大连续亏损:
-19.39 USD (8)
每月增长:
9.89%
年度预测:
120.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.39 USD (41.84%)
相对跌幅:
结余:
41.84% (19.39 USD)
净值:
21.96% (32.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 70
USDCAD 59
EURUSD 43
NZDUSD 36
GBPUSD 34
USDJPY 17
EURGBP 16
USDCHF 13
EURJPY 6
EURCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 65
USDCAD 17
EURUSD 15
NZDUSD 9
GBPUSD 21
USDJPY 9
EURGBP 4
USDCHF 4
EURJPY 2
EURCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 11K
USDCAD 9.7K
EURUSD -165
NZDUSD 3.6K
GBPUSD 9.9K
USDJPY 12K
EURGBP 3.1K
USDCHF 2.4K
EURJPY 3K
EURCHF 323
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +21.42 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +18.74 USD
最大连续亏损: -19.39 USD

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FusionMarkets-Demo
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EGlobal-Cent5
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FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
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XMGlobal-Real 42
6.00 × 2
ATFXGM8-Live
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没有评论
2026.07.14 14:41
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Fathir
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820%
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USD
73
0%
296
91%
100%
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0.49
USD
42%
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