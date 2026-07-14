- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
296
盈利交易:
271 (91.55%)
亏损交易:
25 (8.45%)
最好交易:
21.42 USD
最差交易:
-9.34 USD
毛利:
188.40 USD (86 102 pips)
毛利亏损:
-42.21 USD (30 504 pips)
最大连续赢利:
43 (18.74 USD)
最大连续盈利:
46.79 USD (31)
夏普比率:
0.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.47%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
7 天
采收率:
7.54
长期交易:
150 (50.68%)
短期交易:
146 (49.32%)
利润因子:
4.46
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
0.70 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
8 (-19.39 USD)
最大连续亏损:
-19.39 USD (8)
每月增长:
9.89%
年度预测:
120.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.39 USD (41.84%)
相对跌幅:
结余:
41.84% (19.39 USD)
净值:
21.96% (32.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|70
|USDCAD
|59
|EURUSD
|43
|NZDUSD
|36
|GBPUSD
|34
|USDJPY
|17
|EURGBP
|16
|USDCHF
|13
|EURJPY
|6
|EURCHF
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|65
|USDCAD
|17
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|9
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|9
|EURGBP
|4
|USDCHF
|4
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|11K
|USDCAD
|9.7K
|EURUSD
|-165
|NZDUSD
|3.6K
|GBPUSD
|9.9K
|USDJPY
|12K
|EURGBP
|3.1K
|USDCHF
|2.4K
|EURJPY
|3K
|EURCHF
|323
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.42 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +18.74 USD
最大连续亏损: -19.39 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
820%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
73
0%
296
91%
100%
4.46
0.49
USD
USD
42%
1:500