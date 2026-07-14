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Miftahul Hidayat

Makassar Traders

Miftahul Hidayat
Miftahul Hidayat

Miftahul Hidayat

0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
472
Прибыльных трейдов:
208 (44.06%)
Убыточных трейдов:
264 (55.93%)
Лучший трейд:
329.63 USD
Худший трейд:
-376.74 USD
Общая прибыль:
37 366.88 USD (845 901 pips)
Общий убыток:
-35 572.15 USD (821 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 451.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 563.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
42.42%
Макс. загрузка депозита:
14.18%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
342 (72.46%)
Коротких трейдов:
130 (27.54%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
179.65 USD
Средний убыток:
-134.74 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 435.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 390.17 USD (12)
Прирост в месяц:
21.61%
Годовой прогноз:
262.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
578.89 USD
Максимальная:
6 847.18 USD (46.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.86% (6 847.18 USD)
По эквити:
3.02% (163.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 472
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +329.63 USD
Худший трейд: -377 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 451.78 USD
Макс. убыток в серии: -1 435.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Konsisten Risk & Reward 1:1.5
Stop Lose 200Pips
Take Profit 300Pips
Нет отзывов
2026.07.21 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 14:41
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Makassar Traders
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
6.5K
USD
32
0%
472
44%
42%
1.05
3.80
USD
53%
1:50
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