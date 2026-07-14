- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
472
Прибыльных трейдов:
208 (44.06%)
Убыточных трейдов:
264 (55.93%)
Лучший трейд:
329.63 USD
Худший трейд:
-376.74 USD
Общая прибыль:
37 366.88 USD (845 901 pips)
Общий убыток:
-35 572.15 USD (821 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 451.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 563.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
42.42%
Макс. загрузка депозита:
14.18%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
342 (72.46%)
Коротких трейдов:
130 (27.54%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
179.65 USD
Средний убыток:
-134.74 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 435.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 390.17 USD (12)
Прирост в месяц:
21.61%
Годовой прогноз:
262.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
578.89 USD
Максимальная:
6 847.18 USD (46.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.86% (6 847.18 USD)
По эквити:
3.02% (163.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|472
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +329.63 USD
Худший трейд: -377 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 451.78 USD
Макс. убыток в серии: -1 435.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Konsisten Risk & Reward 1:1.5
Stop Lose 200Pips
Take Profit 300Pips
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
32
0%
472
44%
42%
1.05
3.80
USD
USD
53%
1:50