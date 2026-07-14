- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
478
盈利交易:
208 (43.51%)
亏损交易:
270 (56.49%)
最好交易:
329.63 USD
最差交易:
-376.74 USD
毛利:
37 366.88 USD (845 901 pips)
毛利亏损:
-36 245.43 USD (833 201 pips)
最大连续赢利:
7 (1 451.78 USD)
最大连续盈利:
1 563.30 USD (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
40.39%
最大入金加载:
14.18%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.16
长期交易:
348 (72.80%)
短期交易:
130 (27.20%)
利润因子:
1.03
预期回报:
2.35 USD
平均利润:
179.65 USD
平均损失:
-134.24 USD
最大连续失误:
18 (-1 435.20 USD)
最大连续亏损:
-2 390.17 USD (12)
每月增长:
3.90%
年度预测:
47.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
578.89 USD
最大值:
6 847.18 USD (46.21%)
相对跌幅:
结余:
52.86% (6 847.18 USD)
净值:
3.24% (195.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|478
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +329.63 USD
最差交易: -377 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 451.78 USD
最大连续亏损: -1 435.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
Konsisten Risk & Reward 1:1.5
Stop Lose 200Pips
Take Profit 300Pips
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
33
0%
478
43%
40%
1.03
2.35
USD
USD
53%
1:50