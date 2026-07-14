- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
15 (26.31%)
Убыточных трейдов:
42 (73.68%)
Лучший трейд:
9.93 EUR
Худший трейд:
-18.28 EUR
Общая прибыль:
42.62 EUR (373 690 pips)
Общий убыток:
-183.69 EUR (1 969 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (12.16 EUR)
Макс. прибыль в серии:
12.16 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.54
Торговая активность:
47.30%
Макс. загрузка депозита:
1.31%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
29 (50.88%)
Коротких трейдов:
28 (49.12%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-2.47 EUR
Средняя прибыль:
2.84 EUR
Средний убыток:
-4.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-44.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-46.50 EUR (8)
Прирост в месяц:
-18.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
141.07 EUR
Максимальная:
141.07 EUR (29.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.31% (141.07 EUR)
По эквити:
3.84% (18.21 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1.6M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.93 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +12.16 EUR
Макс. убыток в серии: -44.31 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Live Signal for the ValeriaBTC EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
4
100%
57
26%
47%
0.23
-2.47
EUR
EUR
18%
1:500