- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
15 (25.86%)
亏损交易:
43 (74.14%)
最好交易:
9.93 EUR
最差交易:
-18.28 EUR
毛利:
42.62 EUR (373 690 pips)
毛利亏损:
-189.43 EUR (2 035 388 pips)
最大连续赢利:
5 (12.16 EUR)
最大连续盈利:
12.16 EUR (5)
夏普比率:
-0.55
交易活动:
44.71%
最大入金加载:
1.31%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
29 (50.00%)
短期交易:
29 (50.00%)
利润因子:
0.22
预期回报:
-2.53 EUR
平均利润:
2.84 EUR
平均损失:
-4.41 EUR
最大连续失误:
13 (-44.31 EUR)
最大连续亏损:
-46.50 EUR (8)
每月增长:
-18.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
146.81 EUR
最大值:
146.81 EUR (30.59%)
相对跌幅:
结余:
18.76% (146.81 EUR)
净值:
3.84% (18.21 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-167
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.93 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +12.16 EUR
最大连续亏损: -44.31 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Live Signal for the ValeriaBTC EA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-19%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
4
100%
58
25%
45%
0.22
-2.53
EUR
EUR
19%
1:500