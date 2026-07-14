Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02 0.00 × 17 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 GoMarkets-Real 10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 16 Axi-US09-Live 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 Axi-US16-Live 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 Exness-Real24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Alpari-Standard1 0.00 × 1 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 ForexTime-Standard 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 Pepperstone-Edge05 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 7 Pepperstone-01 0.00 × 1 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 еще 57... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика