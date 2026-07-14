- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
49 (98.00%)
Убыточных трейдов:
1 (2.00%)
Лучший трейд:
28.11 USD
Худший трейд:
-9.27 USD
Общая прибыль:
280.05 USD (280 039 pips)
Общий убыток:
-9.27 USD (9 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (209.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.75 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
1.17
Торговая активность:
22.20%
Макс. загрузка депозита:
18.25%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
29.21
Длинных трейдов:
50 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
30.21
Мат. ожидание:
5.42 USD
Средняя прибыль:
5.72 USD
Средний убыток:
-9.27 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.27 USD (1)
Прирост в месяц:
122.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.27 USD (3.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.20% (9.27 USD)
По эквити:
18.25% (52.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|271
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|271K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.11 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +209.75 USD
Макс. убыток в серии: -9.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 16
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
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This account specializes in gold trading.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
342%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
7
0%
50
98%
22%
30.21
5.42
USD
USD
18%
1:200