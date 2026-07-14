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Сигналы / MetaTrader 4 / Trade Gold
Nguyen Van Loi

Trade Gold

Nguyen Van Loi
Nguyen Van Loi

Nguyen Van Loi

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 342%
Exness-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
49 (98.00%)
Убыточных трейдов:
1 (2.00%)
Лучший трейд:
28.11 USD
Худший трейд:
-9.27 USD
Общая прибыль:
280.05 USD (280 039 pips)
Общий убыток:
-9.27 USD (9 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (209.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.75 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
1.17
Торговая активность:
22.20%
Макс. загрузка депозита:
18.25%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
29.21
Длинных трейдов:
50 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
30.21
Мат. ожидание:
5.42 USD
Средняя прибыль:
5.72 USD
Средний убыток:
-9.27 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.27 USD (1)
Прирост в месяц:
122.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.27 USD (3.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.20% (9.27 USD)
По эквити:
18.25% (52.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 271
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 271K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.11 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +209.75 USD
Макс. убыток в серии: -9.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 16
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
еще 57...
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This account specializes in gold trading.
Нет отзывов
2026.08.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.24 16:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 12:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 12:16
Share of trading days is too low
2026.07.14 12:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 12:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 11:57
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 14.04% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 11:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trade Gold
30 USD в месяц
342%
0
0
USD
251
USD
7
0%
50
98%
22%
30.21
5.42
USD
18%
1:200
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