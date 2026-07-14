- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
49 (98.00%)
亏损交易:
1 (2.00%)
最好交易:
28.11 USD
最差交易:
-9.27 USD
毛利:
280.05 USD (280 039 pips)
毛利亏损:
-9.27 USD (9 271 pips)
最大连续赢利:
42 (209.75 USD)
最大连续盈利:
209.75 USD (42)
夏普比率:
1.17
交易活动:
18.89%
最大入金加载:
18.25%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
29.21
长期交易:
50 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
30.21
预期回报:
5.42 USD
平均利润:
5.72 USD
平均损失:
-9.27 USD
最大连续失误:
1 (-9.27 USD)
最大连续亏损:
-9.27 USD (1)
每月增长:
93.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.27 USD (3.20%)
相对跌幅:
结余:
3.20% (9.27 USD)
净值:
18.25% (52.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|271
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|271K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.11 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +209.75 USD
最大连续亏损: -9.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 16
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
342%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
7
0%
50
98%
19%
30.21
5.42
USD
USD
18%
1:200