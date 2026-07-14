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Сигналы / MetaTrader 4 / RAYZEN08
Raymon Saputra

RAYZEN08

Raymon Saputra
Raymon Saputra

Raymon Saputra

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
259
Прибыльных трейдов:
107 (41.31%)
Убыточных трейдов:
152 (58.69%)
Лучший трейд:
79.60 USD
Худший трейд:
-51.71 USD
Общая прибыль:
4 947.15 USD (486 856 pips)
Общий убыток:
-4 290.72 USD (420 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (485.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
509.68 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
80.94%
Макс. загрузка депозита:
8.56%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
132 (50.97%)
Коротких трейдов:
127 (49.03%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
46.24 USD
Средний убыток:
-28.23 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-338.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.98 USD (11)
Прирост в месяц:
1.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
279.40 USD
Максимальная:
628.72 USD (17.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.57% (516.16 USD)
По эквити:
1.86% (99.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 656
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.60 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +485.57 USD
Макс. убыток в серии: -338.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Нет отзывов
2026.08.05 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 12:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 11:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RAYZEN08
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
12K
USD
10
0%
259
41%
81%
1.15
2.53
USD
10%
1:50
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