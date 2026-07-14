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Всего трейдов:
259
Прибыльных трейдов:
107 (41.31%)
Убыточных трейдов:
152 (58.69%)
Лучший трейд:
79.60 USD
Худший трейд:
-51.71 USD
Общая прибыль:
4 947.15 USD (486 856 pips)
Общий убыток:
-4 290.72 USD (420 803 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (485.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
509.68 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
80.94%
Макс. загрузка депозита:
8.56%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
132 (50.97%)
Коротких трейдов:
127 (49.03%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.53 USD
Средняя прибыль:
46.24 USD
Средний убыток:
-28.23 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-338.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-347.98 USD (11)
Прирост в месяц:
1.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
279.40 USD
Максимальная:
628.72 USD (17.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.57% (516.16 USD)
По эквити:
1.86% (99.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|656
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.60 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +485.57 USD
Макс. убыток в серии: -338.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
10
0%
259
41%
81%
1.15
2.53
USD
USD
10%
1:50