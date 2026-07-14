- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
274
盈利交易:
108 (39.41%)
亏损交易:
166 (60.58%)
最好交易:
79.60 USD
最差交易:
-51.71 USD
毛利:
4 976.95 USD (489 856 pips)
毛利亏损:
-4 706.98 USD (455 886 pips)
最大连续赢利:
12 (485.57 USD)
最大连续盈利:
509.68 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
78.55%
最大入金加载:
8.56%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.43
长期交易:
147 (53.65%)
短期交易:
127 (46.35%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
46.08 USD
平均损失:
-28.36 USD
最大连续失误:
13 (-338.34 USD)
最大连续亏损:
-347.98 USD (11)
每月增长:
-3.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
279.40 USD
最大值:
628.72 USD (17.49%)
相对跌幅:
结余:
9.57% (516.16 USD)
净值:
1.86% (99.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|270
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|34K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.60 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +485.57 USD
最大连续亏损: -338.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
11
0%
274
39%
79%
1.05
0.99
USD
USD
10%
1:50