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Сигналы / MetaTrader 5 / ImpulsEUR
Evgenij Litvintsev

ImpulsEUR

Evgenij Litvintsev
Evgenij Litvintsev

Evgenij Litvintsev

19 комментариев
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 23%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
45.22 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
253.52 EUR (1 999 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
15 (253.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
253.52 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
1.00
Торговая активность:
87.43%
Макс. загрузка депозита:
81.50%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (46.67%)
Коротких трейдов:
8 (53.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
16.90 EUR
Средняя прибыль:
16.90 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
23.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
29.30% (394.53 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 6
EURUSDrfd 5
USDCADrfd 3
AUDJPYrfd 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 176
EURUSDrfd 50
USDCADrfd 33
AUDJPYrfd 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 924
EURUSDrfd 609
USDCADrfd 357
AUDJPYrfd 109
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.22 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +253.52 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Импульсная торгловая система на основных валютных парах. Работает на разгон депозита с завышенными рисками.
Нет отзывов
2026.08.10 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.28 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 13:49
No swaps are charged on the signal account
2026.07.15 14:57
Share of trading days is too low
2026.07.15 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 13:57
Share of trading days is too low
2026.07.15 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.14 10:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 10:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 10:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.14 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ImpulsEUR
100 USD в месяц
23%
0
0
USD
1.3K
EUR
3
0%
15
100%
87%
n/a
16.90
EUR
29%
1:40
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