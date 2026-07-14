- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
45.22 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
253.52 EUR (1 999 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
15 (253.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
253.52 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
1.00
Торговая активность:
87.43%
Макс. загрузка депозита:
81.50%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (46.67%)
Коротких трейдов:
8 (53.33%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
16.90 EUR
Средняя прибыль:
16.90 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
23.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
29.30% (394.53 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|3
|AUDJPYrfd
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|176
|EURUSDrfd
|50
|USDCADrfd
|33
|AUDJPYrfd
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|924
|EURUSDrfd
|609
|USDCADrfd
|357
|AUDJPYrfd
|109
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.22 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +253.52 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Импульсная торгловая система на основных валютных парах. Работает на разгон депозита с завышенными рисками.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
3
0%
15
100%
87%
n/a
16.90
EUR
EUR
29%
1:40