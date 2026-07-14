- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
16 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
45.22 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
279.26 EUR (2 108 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
16 (279.26 EUR)
最大连续盈利:
279.26 EUR (16)
夏普比率:
1.05
交易活动:
88.49%
最大入金加载:
81.50%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
8 (50.00%)
短期交易:
8 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
17.45 EUR
平均利润:
17.45 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
25.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
30.44% (417.66 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|7
|EURUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|3
|AUDJPYrfd
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|205
|EURUSDrfd
|50
|USDCADrfd
|33
|AUDJPYrfd
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|1K
|EURUSDrfd
|609
|USDCADrfd
|357
|AUDJPYrfd
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.22 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +279.26 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
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无数据
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
26%
0
0
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
4
0%
16
100%
88%
n/a
17.45
EUR
EUR
30%
1:40