- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
60 (77.92%)
Убыточных трейдов:
17 (22.08%)
Лучший трейд:
203.60 USD
Худший трейд:
-125.62 USD
Общая прибыль:
2 226.64 USD (102 647 pips)
Общий убыток:
-1 585.87 USD (59 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (291.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
427.67 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
3.71%
Макс. загрузка депозита:
30.35%
Последний трейд:
0 минут
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
37 (48.05%)
Коротких трейдов:
40 (51.95%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
8.32 USD
Средняя прибыль:
37.11 USD
Средний убыток:
-93.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-315.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-315.40 USD (3)
Прирост в месяц:
19.71%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
389.00 USD (25.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.47% (389.00 USD)
По эквити:
6.06% (104.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|47
|XAUUSD
|18
|US30
|5
|GCZ26_CFD
|3
|XAUEUR
|2
|US500
|1
|US2000
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|610
|XAUUSD
|-8
|US30
|32
|GCZ26_CFD
|2
|XAUEUR
|1
|US500
|1
|US2000
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|38K
|XAUUSD
|1.2K
|US30
|3.3K
|GCZ26_CFD
|194
|XAUEUR
|134
|US500
|130
|US2000
|107
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +203.60 USD
Худший трейд: -126 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +291.10 USD
Макс. убыток в серии: -315.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 1616
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
|
ICMarketsSC-Live25
|2.93 × 5669
|
EquitiGroup-Live
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.16 × 31
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
6
96%
77
77%
4%
1.40
8.32
USD
USD
18%
1:500