Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live26 0.96 × 1616 RoboForex-ECN-2 0.97 × 606 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 Exness-Real17 1.19 × 139 SaracenInc-Live 1.50 × 109 RoboForex-ECN 1.66 × 79 Exness-Real9 1.89 × 226 FusionMarkets-Live 2 2.00 × 1 Tickmill-Live08 2.00 × 8 Exness-Real6 2.00 × 1 Exness-Real29 2.00 × 1 Exness-Real20 2.54 × 521 BoldPrime2-Live 2.65 × 246 ICMarketsSC-Live25 2.93 × 5669 EquitiGroup-Live 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.16 × 31 еще 28... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика