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Сигналы / MetaTrader 4 / QUEEN BEE Ultimate
Ayano Moriya

QUEEN BEE Ultimate

Ayano Moriya
Ayano Moriya

Ayano Moriya

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 86%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
60 (77.92%)
Убыточных трейдов:
17 (22.08%)
Лучший трейд:
203.60 USD
Худший трейд:
-125.62 USD
Общая прибыль:
2 226.64 USD (102 647 pips)
Общий убыток:
-1 585.87 USD (59 448 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (291.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
427.67 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
3.71%
Макс. загрузка депозита:
30.35%
Последний трейд:
0 минут
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
37 (48.05%)
Коротких трейдов:
40 (51.95%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
8.32 USD
Средняя прибыль:
37.11 USD
Средний убыток:
-93.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-315.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-315.40 USD (3)
Прирост в месяц:
19.71%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
389.00 USD (25.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.47% (389.00 USD)
По эквити:
6.06% (104.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 47
XAUUSD 18
US30 5
GCZ26_CFD 3
XAUEUR 2
US500 1
US2000 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 610
XAUUSD -8
US30 32
GCZ26_CFD 2
XAUEUR 1
US500 1
US2000 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 38K
XAUUSD 1.2K
US30 3.3K
GCZ26_CFD 194
XAUEUR 134
US500 130
US2000 107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +203.60 USD
Худший трейд: -126 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +291.10 USD
Макс. убыток в серии: -315.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1616
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
ICMarketsSC-Live25
2.93 × 5669
EquitiGroup-Live
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.16 × 31
еще 28...
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Нет отзывов
2026.08.06 07:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 01:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 22:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.15 06:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 04:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QUEEN BEE Ultimate
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
1.8K
USD
6
96%
77
77%
4%
1.40
8.32
USD
18%
1:500
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