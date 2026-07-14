- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
159
盈利交易:
114 (71.69%)
亏损交易:
45 (28.30%)
最好交易:
203.60 USD
最差交易:
-125.62 USD
毛利:
2 436.67 USD (209 799 pips)
毛利亏损:
-1 827.95 USD (108 986 pips)
最大连续赢利:
12 (12.17 USD)
最大连续盈利:
427.67 USD (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
6.23%
最大入金加载:
30.35%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
101
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
1.56
长期交易:
81 (50.94%)
短期交易:
78 (49.06%)
利润因子:
1.33
预期回报:
3.83 USD
平均利润:
21.37 USD
平均损失:
-40.62 USD
最大连续失误:
4 (-52.04 USD)
最大连续亏损:
-315.40 USD (3)
每月增长:
5.84%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
389.00 USD (25.83%)
相对跌幅:
结余:
18.47% (389.00 USD)
净值:
6.06% (104.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|50
|XAUEUR
|20
|XAUUSD
|18
|GCZ26_CFD
|18
|BTCUSD
|18
|US500
|9
|US2000
|9
|JP225
|9
|US30
|5
|XAGUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|680
|XAUEUR
|-36
|XAUUSD
|-8
|GCZ26_CFD
|-40
|BTCUSD
|5
|US500
|-37
|US2000
|8
|JP225
|3
|US30
|32
|XAGUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|42K
|XAUEUR
|-2.1K
|XAUUSD
|1.2K
|GCZ26_CFD
|-2.7K
|BTCUSD
|30K
|US500
|-2.9K
|US2000
|569
|JP225
|32K
|US30
|3.3K
|XAGUSD
|156
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +203.60 USD
最差交易: -126 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.17 USD
最大连续亏损: -52.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 1616
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
|
ICMarketsSC-Live25
|2.93 × 5678
|
EquitiGroup-Live
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.16 × 31
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
83%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
6
98%
159
71%
6%
1.33
3.83
USD
USD
18%
1:500