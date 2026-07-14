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Ayano Moriya

QUEEN BEE Ultimate

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盈利交易:
114 (71.69%)
亏损交易:
45 (28.30%)
最好交易:
203.60 USD
最差交易:
-125.62 USD
毛利:
2 436.67 USD (209 799 pips)
毛利亏损:
-1 827.95 USD (108 986 pips)
最大连续赢利:
12 (12.17 USD)
最大连续盈利:
427.67 USD (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
6.23%
最大入金加载:
30.35%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
101
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
1.56
长期交易:
81 (50.94%)
短期交易:
78 (49.06%)
利润因子:
1.33
预期回报:
3.83 USD
平均利润:
21.37 USD
平均损失:
-40.62 USD
最大连续失误:
4 (-52.04 USD)
最大连续亏损:
-315.40 USD (3)
每月增长:
5.84%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
389.00 USD (25.83%)
相对跌幅:
结余:
18.47% (389.00 USD)
净值:
6.06% (104.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 50
XAUEUR 20
XAUUSD 18
GCZ26_CFD 18
BTCUSD 18
US500 9
US2000 9
JP225 9
US30 5
XAGUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC 680
XAUEUR -36
XAUUSD -8
GCZ26_CFD -40
BTCUSD 5
US500 -37
US2000 8
JP225 3
US30 32
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC 42K
XAUEUR -2.1K
XAUUSD 1.2K
GCZ26_CFD -2.7K
BTCUSD 30K
US500 -2.9K
US2000 569
JP225 32K
US30 3.3K
XAGUSD 156
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +203.60 USD
最差交易: -126 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.17 USD
最大连续亏损: -52.04 USD

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ICMarketsSC-Live19
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ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
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ICMarketsSC-Live02
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ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1616
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
ICMarketsSC-Live25
2.93 × 5678
EquitiGroup-Live
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.16 × 31
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2026.08.06 07:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 01:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 22:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.15 06:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 04:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 10:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 10:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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