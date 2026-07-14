- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
34 (36.55%)
Убыточных трейдов:
59 (63.44%)
Лучший трейд:
6.31 USD
Худший трейд:
-1.91 USD
Общая прибыль:
118.31 USD (11 135 pips)
Общий убыток:
-71.17 USD (6 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (16.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
70.98%
Макс. загрузка депозита:
5.79%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.46
Длинных трейдов:
49 (52.69%)
Коротких трейдов:
44 (47.31%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-1.21 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-12.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.20 USD (11)
Прирост в месяц:
40.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.16 USD
Максимальная:
13.62 USD (7.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.70% (13.70 USD)
По эквити:
1.60% (2.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|USDCHF
|24
|EURUSD
|23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|25
|EURUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.31 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +16.21 USD
Макс. убыток в серии: -12.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|5.00 × 14
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
EABreakout2026
EABreakout2026 is a fully automated breakout Expert Advisor designed to trade only during the most active market hours. The EA operates from 12:00 PM to 10:00 PM (Vietnam Time, GMT+7), focusing on periods of higher market liquidity and volatility.
Trading Strategy
- Strategy: 4-hour breakout based on the previous four 1-hour candles.
- Trading Pairs:
- GBP/USD (GU)
- EUR/USD (EU)
- USD/CHF
- Risk-to-Reward Ratio: 10 pips Stop Loss / 30 pips Take Profit (1:3 R:R).
- Single Position Policy: The EA opens only one trade at a time and never uses grid, martingale, or position averaging.
Key Features
- Trades only during the predefined trading session (12:00 PM – 10:00 PM Vietnam Time).
- Uses a disciplined breakout strategy based on the price range of the previous four H1 candles.
- Fixed 10-pip Stop Loss and 30-pip Take Profit for consistent risk management.
- No multiple entries or order stacking, keeping exposure controlled and easy to manage.
- Designed for traders who prefer a simple, rule-based, and low-risk trading approach.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
1
137
USD
USD
164
USD
USD
5
100%
93
36%
71%
1.66
0.51
USD
USD
8%
1:500