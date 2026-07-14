СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EABreakout2026
Quoc Cuong Tran

EABreakout2026

Quoc Cuong Tran
Quoc Cuong Tran

Quoc Cuong Tran

IT Engineer and Freelance Trader.
Developer of Technical Indicators, Expert Advisors
14 тем 35 комментариев
0 отзывов
Надежность
5 недель
1 / 137 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 40%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
34 (36.55%)
Убыточных трейдов:
59 (63.44%)
Лучший трейд:
6.31 USD
Худший трейд:
-1.91 USD
Общая прибыль:
118.31 USD (11 135 pips)
Общий убыток:
-71.17 USD (6 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (16.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
70.98%
Макс. загрузка депозита:
5.79%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.46
Длинных трейдов:
49 (52.69%)
Коротких трейдов:
44 (47.31%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-1.21 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-12.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.20 USD (11)
Прирост в месяц:
40.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.16 USD
Максимальная:
13.62 USD (7.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.70% (13.70 USD)
По эквити:
1.60% (2.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 46
USDCHF 24
EURUSD 23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 8
USDCHF 25
EURUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.31 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +16.21 USD
Макс. убыток в серии: -12.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
5.00 × 14
Top1Group-Live
5.40 × 10
Weltrade-Real
11.34 × 131
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

EABreakout2026

EABreakout2026 is a fully automated breakout Expert Advisor designed to trade only during the most active market hours. The EA operates from 12:00 PM to 10:00 PM (Vietnam Time, GMT+7), focusing on periods of higher market liquidity and volatility.

Trading Strategy

  • Strategy: 4-hour breakout based on the previous four 1-hour candles.
  • Trading Pairs:
    • GBP/USD (GU)
    • EUR/USD (EU)
    • USD/CHF
  • Risk-to-Reward Ratio: 10 pips Stop Loss / 30 pips Take Profit (1:3 R:R).
  • Single Position Policy: The EA opens only one trade at a time and never uses grid, martingale, or position averaging.

Key Features

  • Trades only during the predefined trading session (12:00 PM – 10:00 PM Vietnam Time).
  • Uses a disciplined breakout strategy based on the price range of the previous four H1 candles.
  • Fixed 10-pip Stop Loss and 30-pip Take Profit for consistent risk management.
  • No multiple entries or order stacking, keeping exposure controlled and easy to manage.
  • Designed for traders who prefer a simple, rule-based, and low-risk trading approach.


    Нет отзывов
    2026.08.04 13:48
    Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.04 13:48
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.08.03 15:41
    High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.03 15:41
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.08.03 10:41
    Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.03 10:41
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.08.02 22:01
    High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.02 22:01
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.07.22 13:05
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.07.15 08:53
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.07.14 09:55
    Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
    2026.07.14 09:55
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2026.07.14 09:55
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
    Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
    Сигнал
    Цена
    Прирост
    Подписчики
    Средства
    Баланс
    Недели
    Торговые роботы
    Трейды
    В плюсе
    Активность
    PF
    Мат. ожидание
    Просадка
    Плечо
    EABreakout2026
    30 USD в месяц
    40%
    1
    137
    USD
    164
    USD
    5
    100%
    93
    36%
    71%
    1.66
    0.51
    USD
    8%
    1:500
    Копировать

    Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

    Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

    Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.