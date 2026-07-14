信号部分
信号 / MetaTrader 5 / EABreakout2026
Quoc Cuong Tran

EABreakout2026

Quoc Cuong Tran
Quoc Cuong Tran

Quoc Cuong Tran

IT Engineer and Freelance Trader.
Developer of Technical Indicators, Expert Advisors
14 主题 35 评论
0条评论
可靠性
5
1 / 137 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 33%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
100
盈利交易:
34 (34.00%)
亏损交易:
66 (66.00%)
最好交易:
6.31 USD
最差交易:
-1.91 USD
毛利:
118.31 USD (11 135 pips)
毛利亏损:
-79.92 USD (6 944 pips)
最大连续赢利:
5 (16.21 USD)
最大连续盈利:
18.65 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
67.63%
最大入金加载:
5.79%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.72
长期交易:
52 (52.00%)
短期交易:
48 (48.00%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
3.48 USD
平均损失:
-1.21 USD
最大连续失误:
11 (-13.01 USD)
最大连续亏损:
-13.01 USD (11)
每月增长:
32.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.16 USD
最大值:
22.37 USD (12.58%)
相对跌幅:
结余:
12.62% (22.45 USD)
净值:
1.60% (2.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 49
USDCHF 26
EURUSD 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 4
USDCHF 22
EURUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 852
USDCHF 2K
EURUSD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.31 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +16.21 USD
最大连续亏损: -13.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
5.00 × 14
Top1Group-Live
5.30 × 10
Weltrade-Real
11.34 × 137
查看详细统计，请 登录 或者 注册

EABreakout2026

EABreakout2026 is a fully automated breakout Expert Advisor designed to trade only during the most active market hours. The EA operates from 12:00 PM to 10:00 PM (Vietnam Time, GMT+7), focusing on periods of higher market liquidity and volatility.

Trading Strategy

  • Strategy: 4-hour breakout based on the previous four 1-hour candles.
  • Trading Pairs:
    • GBP/USD (GU)
    • EUR/USD (EU)
    • USD/CHF
  • Risk-to-Reward Ratio: 10 pips Stop Loss / 30 pips Take Profit (1:3 R:R).
  • Single Position Policy: The EA opens only one trade at a time and never uses grid, martingale, or position averaging.

Key Features

  • Trades only during the predefined trading session (12:00 PM – 10:00 PM Vietnam Time).
  • Uses a disciplined breakout strategy based on the price range of the previous four H1 candles.
  • Fixed 10-pip Stop Loss and 30-pip Take Profit for consistent risk management.
  • No multiple entries or order stacking, keeping exposure controlled and easy to manage.
  • Designed for traders who prefer a simple, rule-based, and low-risk trading approach.


    没有评论
    2026.08.04 13:48
    Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.04 13:48
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.08.03 15:41
    High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.03 15:41
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.08.03 10:41
    Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.03 10:41
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.08.02 22:01
    High average monthly growth may indicate high trading risks
    2026.08.02 22:01
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.07.22 13:05
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2026.07.15 08:53
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.07.14 09:55
    Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
    2026.07.14 09:55
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2026.07.14 09:55
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
    查看详细统计，请 登录 或者 注册
    信号
    价格
    成长
    订阅者
    资金
    结余
    EA交易
    交易
    赢%
    活动
    PF
    预期回报
    提取
    杠杆
    EABreakout2026
    每月30 USD
    33%
    1
    137
    USD
    155
    USD
    5
    100%
    100
    34%
    68%
    1.48
    0.38
    USD
    13%
    1:500
    复制

    在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

    信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

    如果您还没有安装平台，您可以在这里下载