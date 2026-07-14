- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
34 (34.00%)
亏损交易:
66 (66.00%)
最好交易:
6.31 USD
最差交易:
-1.91 USD
毛利:
118.31 USD (11 135 pips)
毛利亏损:
-79.92 USD (6 944 pips)
最大连续赢利:
5 (16.21 USD)
最大连续盈利:
18.65 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
67.63%
最大入金加载:
5.79%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.72
长期交易:
52 (52.00%)
短期交易:
48 (48.00%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
3.48 USD
平均损失:
-1.21 USD
最大连续失误:
11 (-13.01 USD)
最大连续亏损:
-13.01 USD (11)
每月增长:
32.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.16 USD
最大值:
22.37 USD (12.58%)
相对跌幅:
结余:
12.62% (22.45 USD)
净值:
1.60% (2.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|USDCHF
|26
|EURUSD
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|852
|USDCHF
|2K
|EURUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.31 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +16.21 USD
最大连续亏损: -13.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
EABreakout2026
EABreakout2026 is a fully automated breakout Expert Advisor designed to trade only during the most active market hours. The EA operates from 12:00 PM to 10:00 PM (Vietnam Time, GMT+7), focusing on periods of higher market liquidity and volatility.
Trading Strategy
- Strategy: 4-hour breakout based on the previous four 1-hour candles.
- Trading Pairs:
- GBP/USD (GU)
- EUR/USD (EU)
- USD/CHF
- Risk-to-Reward Ratio: 10 pips Stop Loss / 30 pips Take Profit (1:3 R:R).
- Single Position Policy: The EA opens only one trade at a time and never uses grid, martingale, or position averaging.
Key Features
- Trades only during the predefined trading session (12:00 PM – 10:00 PM Vietnam Time).
- Uses a disciplined breakout strategy based on the price range of the previous four H1 candles.
- Fixed 10-pip Stop Loss and 30-pip Take Profit for consistent risk management.
- No multiple entries or order stacking, keeping exposure controlled and easy to manage.
- Designed for traders who prefer a simple, rule-based, and low-risk trading approach.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
1
137
USD
USD
155
USD
USD
5
100%
100
34%
68%
1.48
0.38
USD
USD
13%
1:500