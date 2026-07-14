- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13 105
Прибыльных трейдов:
7 760 (59.21%)
Убыточных трейдов:
5 345 (40.79%)
Лучший трейд:
1 415.00 USD
Худший трейд:
-260.22 USD
Общая прибыль:
81 171.14 USD (26 786 051 pips)
Общий убыток:
-54 204.36 USD (23 451 485 pips)
Макс. серия выигрышей:
244 (601.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 018.48 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.79%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
290
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
5.67
Длинных трейдов:
6 039 (46.08%)
Коротких трейдов:
7 066 (53.92%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
2.06 USD
Средняя прибыль:
10.46 USD
Средний убыток:
-10.14 USD
Макс. серия проигрышей:
93 (-302.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 051.35 USD (11)
Прирост в месяц:
13.70%
Годовой прогноз:
166.21%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
962.19 USD
Максимальная:
4 755.76 USD (17.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.25% (4 755.76 USD)
По эквити:
9.56% (3 177.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13053
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDJPY
|3
|GBPAUD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|BTCUSD
|1
|$$WTI
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|27K
|GBPCHF
|-2
|GBPCAD
|-2
|GBPUSD
|-1
|EURAUD
|-1
|USDJPY
|1
|GBPAUD
|-1
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|0
|AUDCAD
|-1
|CADCHF
|-1
|NZDCHF
|0
|EURCAD
|-1
|CADJPY
|0
|EURCHF
|-1
|USDCHF
|-1
|EURGBP
|0
|NZDCAD
|0
|NZDJPY
|0
|AUDUSD
|-1
|BTCUSD
|14
|$$WTI
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.5M
|GBPCHF
|-161
|GBPCAD
|-210
|GBPUSD
|-34
|EURAUD
|-183
|USDJPY
|215
|GBPAUD
|-46
|AUDJPY
|469
|AUDCHF
|17
|EURUSD
|17
|USDCAD
|-55
|NZDUSD
|-18
|AUDCAD
|-53
|CADCHF
|-37
|NZDCHF
|-8
|EURCAD
|-63
|CADJPY
|-12
|EURCHF
|-39
|USDCHF
|-48
|EURGBP
|-12
|NZDCAD
|-30
|NZDJPY
|-52
|AUDUSD
|-50
|BTCUSD
|47K
|$$WTI
|-356
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 415.00 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +601.29 USD
Макс. убыток в серии: -302.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.66 × 134
|
ICMarketsSC-Live31
|0.75 × 4
|
UltimaMarkets-Live
|5.97 × 369
|
RoboForex-ProCent-7
|6.21 × 28
|
ICMarketsSC-Live22
|11.52 × 148
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
260%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
31
98%
13 105
59%
44%
1.49
2.06
USD
USD
22%
1:500