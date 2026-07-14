Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 0.66 × 134 ICMarketsSC-Live31 0.75 × 4 UltimaMarkets-Live 5.97 × 369 RoboForex-ProCent-7 6.21 × 28 ICMarketsSC-Live22 11.52 × 148 ICMarketsSC-Live05 19.29 × 7 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика