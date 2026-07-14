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Сигналы / MetaTrader 4 / EA GOLD39
Manh Thang Ngo

EA GOLD39

Manh Thang Ngo
Manh Thang Ngo

Manh Thang Ngo

1 (1)
**“XAUUSD trader with a disciplined and risk-managed approach
Strategy: Price Action + strict risk control
Focus on capital preservation before profit optimization
Trading style:
No FOMO
No overtrading
Clear entry & exit plan
6 сигналов
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 260%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 105
Прибыльных трейдов:
7 760 (59.21%)
Убыточных трейдов:
5 345 (40.79%)
Лучший трейд:
1 415.00 USD
Худший трейд:
-260.22 USD
Общая прибыль:
81 171.14 USD (26 786 051 pips)
Общий убыток:
-54 204.36 USD (23 451 485 pips)
Макс. серия выигрышей:
244 (601.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 018.48 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.79%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
290
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
5.67
Длинных трейдов:
6 039 (46.08%)
Коротких трейдов:
7 066 (53.92%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
2.06 USD
Средняя прибыль:
10.46 USD
Средний убыток:
-10.14 USD
Макс. серия проигрышей:
93 (-302.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 051.35 USD (11)
Прирост в месяц:
13.70%
Годовой прогноз:
166.21%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
962.19 USD
Максимальная:
4 755.76 USD (17.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.25% (4 755.76 USD)
По эквити:
9.56% (3 177.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13053
GBPCHF 3
GBPCAD 3
GBPUSD 3
EURAUD 3
USDJPY 3
GBPAUD 3
AUDJPY 2
AUDCHF 2
EURUSD 2
USDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
NZDCAD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
BTCUSD 1
$$WTI 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 27K
GBPCHF -2
GBPCAD -2
GBPUSD -1
EURAUD -1
USDJPY 1
GBPAUD -1
AUDJPY 3
AUDCHF 0
EURUSD 0
USDCAD -1
NZDUSD 0
AUDCAD -1
CADCHF -1
NZDCHF 0
EURCAD -1
CADJPY 0
EURCHF -1
USDCHF -1
EURGBP 0
NZDCAD 0
NZDJPY 0
AUDUSD -1
BTCUSD 14
$$WTI -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.5M
GBPCHF -161
GBPCAD -210
GBPUSD -34
EURAUD -183
USDJPY 215
GBPAUD -46
AUDJPY 469
AUDCHF 17
EURUSD 17
USDCAD -55
NZDUSD -18
AUDCAD -53
CADCHF -37
NZDCHF -8
EURCAD -63
CADJPY -12
EURCHF -39
USDCHF -48
EURGBP -12
NZDCAD -30
NZDJPY -52
AUDUSD -50
BTCUSD 47K
$$WTI -356
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 415.00 USD
Худший трейд: -260 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +601.29 USD
Макс. убыток в серии: -302.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.66 × 134
ICMarketsSC-Live31
0.75 × 4
UltimaMarkets-Live
5.97 × 369
RoboForex-ProCent-7
6.21 × 28
ICMarketsSC-Live22
11.52 × 148
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
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Нет отзывов
2026.08.07 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 09:55
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.28% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA GOLD39
50 USD в месяц
260%
0
0
USD
36K
USD
31
98%
13 105
59%
44%
1.49
2.06
USD
22%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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