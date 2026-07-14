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Manh Thang Ngo

EA GOLD39

Manh Thang Ngo
Manh Thang Ngo

Manh Thang Ngo

  • Forex Trader | XAUUSD Specialist at  ha noi
  • Viet Nam
  • 116
1 (1)
**“XAUUSD trader with a disciplined and risk-managed approach
Strategy: Price Action + strict risk control
Focus on capital preservation before profit optimization
Trading style:
No FOMO
No overtrading
Clear entry & exit plan
6 signals
0 reviews
Reliability
30 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2026 258%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
13 051
Profit Trades:
7 717 (59.12%)
Loss Trades:
5 334 (40.87%)
Best trade:
1 415.00 USD
Worst trade:
-260.22 USD
Gross Profit:
80 872.12 USD (26 633 974 pips)
Gross Loss:
-54 099.99 USD (23 370 086 pips)
Maximum consecutive wins:
244 (601.29 USD)
Maximal consecutive profit:
6 018.48 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
42.74%
Max deposit load:
2.38%
Latest trade:
19 hours ago
Trades per week:
260
Avg holding time:
40 minutes
Recovery Factor:
5.63
Long Trades:
6 004 (46.00%)
Short Trades:
7 047 (54.00%)
Profit Factor:
1.49
Expected Payoff:
2.05 USD
Average Profit:
10.48 USD
Average Loss:
-10.14 USD
Maximum consecutive losses:
93 (-302.14 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 051.35 USD (11)
Monthly growth:
13.62%
Annual Forecast:
165.30%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
962.19 USD
Maximal:
4 755.76 USD (17.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.25% (4 755.76 USD)
By Equity:
9.56% (3 177.74 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 12999
GBPCHF 3
GBPCAD 3
GBPUSD 3
EURAUD 3
USDJPY 3
GBPAUD 3
AUDJPY 2
AUDCHF 2
EURUSD 2
USDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
NZDCAD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
BTCUSD 1
$$WTI 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 27K
GBPCHF -2
GBPCAD -2
GBPUSD -1
EURAUD -1
USDJPY 1
GBPAUD -1
AUDJPY 3
AUDCHF 0
EURUSD 0
USDCAD -1
NZDUSD 0
AUDCAD -1
CADCHF -1
NZDCHF 0
EURCAD -1
CADJPY 0
EURCHF -1
USDCHF -1
EURGBP 0
NZDCAD 0
NZDJPY 0
AUDUSD -1
BTCUSD 14
$$WTI -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.4M
GBPCHF -161
GBPCAD -210
GBPUSD -34
EURAUD -183
USDJPY 215
GBPAUD -46
AUDJPY 469
AUDCHF 17
EURUSD 17
USDCAD -55
NZDUSD -18
AUDCAD -53
CADCHF -37
NZDCHF -8
EURCAD -63
CADJPY -12
EURCHF -39
USDCHF -48
EURGBP -12
NZDCAD -30
NZDJPY -52
AUDUSD -50
BTCUSD 47K
$$WTI -356
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 415.00 USD
Worst trade: -260 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +601.29 USD
Maximal consecutive loss: -302.14 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "EGlobalTrade-Classic3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.66 × 134
ICMarketsSC-Live31
0.75 × 4
UltimaMarkets-Live
5.97 × 369
RoboForex-ProCent-7
6.48 × 23
ICMarketsSC-Live22
11.52 × 148
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
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No reviews
2026.08.07 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 09:55
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.28% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
EA GOLD39
50 USD per month
258%
0
0
USD
36K
USD
30
98%
13 051
59%
43%
1.49
2.05
USD
22%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.