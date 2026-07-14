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Manh Thang Ngo

EA GOLD39

Manh Thang Ngo
Manh Thang Ngo

Manh Thang Ngo

  • Forex Trader | XAUUSD Specialist 在  ha noi
  • 越南
  • 116
1 (1)
**“XAUUSD trader with a disciplined and risk-managed approach
Strategy: Price Action + strict risk control
Focus on capital preservation before profit optimization
Trading style:
No FOMO
No overtrading
Clear entry & exit plan
6 信号
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 266%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 194
盈利交易:
7 820 (59.26%)
亏损交易:
5 374 (40.73%)
最好交易:
1 415.00 USD
最差交易:
-260.22 USD
毛利:
83 040.93 USD (27 054 186 pips)
毛利亏损:
-55 475.89 USD (24 090 396 pips)
最大连续赢利:
244 (601.29 USD)
最大连续盈利:
6 018.48 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
43.31%
最大入金加载:
8.43%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
260
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
5.80
长期交易:
6 077 (46.06%)
短期交易:
7 117 (53.94%)
利润因子:
1.50
预期回报:
2.09 USD
平均利润:
10.62 USD
平均损失:
-10.32 USD
最大连续失误:
93 (-302.14 USD)
最大连续亏损:
-2 051.35 USD (11)
每月增长:
14.86%
年度预测:
180.30%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
962.19 USD
最大值:
4 755.76 USD (17.80%)
相对跌幅:
结余:
22.25% (4 755.76 USD)
净值:
9.56% (3 177.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 13142
GBPCHF 3
GBPCAD 3
GBPUSD 3
EURAUD 3
USDJPY 3
GBPAUD 3
AUDJPY 2
AUDCHF 2
EURUSD 2
USDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
NZDCHF 2
EURCAD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
NZDCAD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
BTCUSD 1
$$WTI 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 28K
GBPCHF -2
GBPCAD -2
GBPUSD -1
EURAUD -1
USDJPY 1
GBPAUD -1
AUDJPY 3
AUDCHF 0
EURUSD 0
USDCAD -1
NZDUSD 0
AUDCAD -1
CADCHF -1
NZDCHF 0
EURCAD -1
CADJPY 0
EURCHF -1
USDCHF -1
EURGBP 0
NZDCAD 0
NZDJPY 0
AUDUSD -1
BTCUSD 14
$$WTI -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.1M
GBPCHF -161
GBPCAD -210
GBPUSD -34
EURAUD -183
USDJPY 215
GBPAUD -46
AUDJPY 469
AUDCHF 17
EURUSD 17
USDCAD -55
NZDUSD -18
AUDCAD -53
CADCHF -37
NZDCHF -8
EURCAD -63
CADJPY -12
EURCHF -39
USDCHF -48
EURGBP -12
NZDCAD -30
NZDJPY -52
AUDUSD -50
BTCUSD 47K
$$WTI -356
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
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最好交易: +1 415.00 USD
最差交易: -260 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +601.29 USD
最大连续亏损: -302.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.66 × 134
ICMarketsSC-Live31
0.75 × 4
UltimaMarkets-Live
5.97 × 369
RoboForex-ProCent-7
6.16 × 31
ICMarketsSC-Live22
11.52 × 148
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
ICMarketsSC-Live25
75.00 × 1
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没有评论
2026.08.07 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 09:55
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.28% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EA GOLD39
每月50 USD
266%
0
0
USD
37K
USD
31
98%
13 194
59%
43%
1.49
2.09
USD
22%
1:500
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