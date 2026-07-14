- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13 194
盈利交易:
7 820 (59.26%)
亏损交易:
5 374 (40.73%)
最好交易:
1 415.00 USD
最差交易:
-260.22 USD
毛利:
83 040.93 USD (27 054 186 pips)
毛利亏损:
-55 475.89 USD (24 090 396 pips)
最大连续赢利:
244 (601.29 USD)
最大连续盈利:
6 018.48 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
43.31%
最大入金加载:
8.43%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
260
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
5.80
长期交易:
6 077 (46.06%)
短期交易:
7 117 (53.94%)
利润因子:
1.50
预期回报:
2.09 USD
平均利润:
10.62 USD
平均损失:
-10.32 USD
最大连续失误:
93 (-302.14 USD)
最大连续亏损:
-2 051.35 USD (11)
每月增长:
14.86%
年度预测:
180.30%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
962.19 USD
最大值:
4 755.76 USD (17.80%)
相对跌幅:
结余:
22.25% (4 755.76 USD)
净值:
9.56% (3 177.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13142
|GBPCHF
|3
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDJPY
|3
|GBPAUD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|BTCUSD
|1
|$$WTI
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|28K
|GBPCHF
|-2
|GBPCAD
|-2
|GBPUSD
|-1
|EURAUD
|-1
|USDJPY
|1
|GBPAUD
|-1
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|0
|EURUSD
|0
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|0
|AUDCAD
|-1
|CADCHF
|-1
|NZDCHF
|0
|EURCAD
|-1
|CADJPY
|0
|EURCHF
|-1
|USDCHF
|-1
|EURGBP
|0
|NZDCAD
|0
|NZDJPY
|0
|AUDUSD
|-1
|BTCUSD
|14
|$$WTI
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.1M
|GBPCHF
|-161
|GBPCAD
|-210
|GBPUSD
|-34
|EURAUD
|-183
|USDJPY
|215
|GBPAUD
|-46
|AUDJPY
|469
|AUDCHF
|17
|EURUSD
|17
|USDCAD
|-55
|NZDUSD
|-18
|AUDCAD
|-53
|CADCHF
|-37
|NZDCHF
|-8
|EURCAD
|-63
|CADJPY
|-12
|EURCHF
|-39
|USDCHF
|-48
|EURGBP
|-12
|NZDCAD
|-30
|NZDJPY
|-52
|AUDUSD
|-50
|BTCUSD
|47K
|$$WTI
|-356
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 415.00 USD
最差交易: -260 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +601.29 USD
最大连续亏损: -302.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
266%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
31
98%
13 194
59%
43%
1.49
2.09
USD
USD
22%
1:500