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Сигналы / MetaTrader 5 / Monex Real
Alfa Poriazis

Monex Real

Alfa Poriazis
Alfa Poriazis

Alfa Poriazis

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 158%
Monex-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
32 (65.30%)
Убыточных трейдов:
17 (34.69%)
Лучший трейд:
171.88 USD
Худший трейд:
-94.91 USD
Общая прибыль:
1 194.64 USD (6 401 pips)
Общий убыток:
-339.58 USD (2 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (308.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
308.49 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
62.39%
Макс. загрузка депозита:
98.13%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.81
Длинных трейдов:
20 (40.82%)
Коротких трейдов:
29 (59.18%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
17.45 USD
Средняя прибыль:
37.33 USD
Средний убыток:
-19.98 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.53 USD (2)
Прирост в месяц:
98.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.50 USD
Максимальная:
109.53 USD (3.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.63% (108.03 USD)
По эквити:
50.40% (155.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD.m 9
EURCAD.m 9
EURCHF.m 7
GBPUSD.m 4
AUDCAD.m 4
EURUSD.m 4
NZDUSD.m 3
EURGBP.m 3
GBPNZD.m 2
GBPCAD.m 1
NZDCAD.m 1
NZDCHF.m 1
AUDUSD.m 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD.m 65
EURCAD.m 23
EURCHF.m 357
GBPUSD.m 144
AUDCAD.m 51
EURUSD.m 24
NZDUSD.m 25
EURGBP.m 13
GBPNZD.m 60
GBPCAD.m 57
NZDCAD.m 27
NZDCHF.m -8
AUDUSD.m 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD.m 110
EURCAD.m 86
EURCHF.m 742
GBPUSD.m 1.1K
AUDCAD.m 567
EURUSD.m 121
NZDUSD.m -25
EURGBP.m 162
GBPNZD.m 719
GBPCAD.m 409
NZDCAD.m 202
NZDCHF.m -2
AUDUSD.m 129
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +171.88 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +308.49 USD
Макс. убыток в серии: -31.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 07:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 06:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.05 02:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 20:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 10:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.22 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 20:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 09:25
Share of trading days is too low
2026.07.17 08:25
Share of trading days is too low
2026.07.16 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 11:57
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 12% of days out of the 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.14 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Monex Real
30 USD в месяц
158%
0
0
USD
297
USD
11
0%
49
65%
62%
3.51
17.45
USD
50%
1:500
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