- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
32 (65.30%)
Убыточных трейдов:
17 (34.69%)
Лучший трейд:
171.88 USD
Худший трейд:
-94.91 USD
Общая прибыль:
1 194.64 USD (6 401 pips)
Общий убыток:
-339.58 USD (2 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (308.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
308.49 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
62.39%
Макс. загрузка депозита:
98.13%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.81
Длинных трейдов:
20 (40.82%)
Коротких трейдов:
29 (59.18%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
17.45 USD
Средняя прибыль:
37.33 USD
Средний убыток:
-19.98 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.53 USD (2)
Прирост в месяц:
98.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.50 USD
Максимальная:
109.53 USD (3.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.63% (108.03 USD)
По эквити:
50.40% (155.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD.m
|9
|EURCAD.m
|9
|EURCHF.m
|7
|GBPUSD.m
|4
|AUDCAD.m
|4
|EURUSD.m
|4
|NZDUSD.m
|3
|EURGBP.m
|3
|GBPNZD.m
|2
|GBPCAD.m
|1
|NZDCAD.m
|1
|NZDCHF.m
|1
|AUDUSD.m
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD.m
|65
|EURCAD.m
|23
|EURCHF.m
|357
|GBPUSD.m
|144
|AUDCAD.m
|51
|EURUSD.m
|24
|NZDUSD.m
|25
|EURGBP.m
|13
|GBPNZD.m
|60
|GBPCAD.m
|57
|NZDCAD.m
|27
|NZDCHF.m
|-8
|AUDUSD.m
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD.m
|110
|EURCAD.m
|86
|EURCHF.m
|742
|GBPUSD.m
|1.1K
|AUDCAD.m
|567
|EURUSD.m
|121
|NZDUSD.m
|-25
|EURGBP.m
|162
|GBPNZD.m
|719
|GBPCAD.m
|409
|NZDCAD.m
|202
|NZDCHF.m
|-2
|AUDUSD.m
|129
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +171.88 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +308.49 USD
Макс. убыток в серии: -31.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
158%
0
0
USD
USD
297
USD
USD
11
0%
49
65%
62%
3.51
17.45
USD
USD
50%
1:500