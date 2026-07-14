- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
32 (65.30%)
亏损交易:
17 (34.69%)
最好交易:
171.88 USD
最差交易:
-94.91 USD
毛利:
1 194.64 USD (6 401 pips)
毛利亏损:
-339.58 USD (2 044 pips)
最大连续赢利:
6 (308.49 USD)
最大连续盈利:
308.49 USD (6)
夏普比率:
0.45
交易活动:
66.61%
最大入金加载:
98.13%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
18 小时
采收率:
7.81
长期交易:
20 (40.82%)
短期交易:
29 (59.18%)
利润因子:
3.52
预期回报:
17.45 USD
平均利润:
37.33 USD
平均损失:
-19.98 USD
最大连续失误:
3 (-31.93 USD)
最大连续亏损:
-106.53 USD (2)
每月增长:
98.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.50 USD
最大值:
109.53 USD (3.82%)
相对跌幅:
结余:
34.63% (108.03 USD)
净值:
50.40% (155.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD.m
|9
|EURCAD.m
|9
|EURCHF.m
|7
|GBPUSD.m
|4
|AUDCAD.m
|4
|EURUSD.m
|4
|NZDUSD.m
|3
|EURGBP.m
|3
|GBPNZD.m
|2
|GBPCAD.m
|1
|NZDCAD.m
|1
|NZDCHF.m
|1
|AUDUSD.m
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD.m
|65
|EURCAD.m
|23
|EURCHF.m
|357
|GBPUSD.m
|144
|AUDCAD.m
|51
|EURUSD.m
|24
|NZDUSD.m
|25
|EURGBP.m
|13
|GBPNZD.m
|60
|GBPCAD.m
|57
|NZDCAD.m
|27
|NZDCHF.m
|-8
|AUDUSD.m
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD.m
|110
|EURCAD.m
|86
|EURCHF.m
|742
|GBPUSD.m
|1.1K
|AUDCAD.m
|567
|EURUSD.m
|121
|NZDUSD.m
|-25
|EURGBP.m
|162
|GBPNZD.m
|719
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|409
|NZDCAD.m
|202
|NZDCHF.m
|-2
|AUDUSD.m
|129
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +171.88 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +308.49 USD
最大连续亏损: -31.93 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
158%
0
0
USD
USD
297
USD
USD
11
0%
49
65%
67%
3.51
17.45
USD
USD
50%
1:500