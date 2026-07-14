СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Harvester Higt risk
Henry Silva

Gold Harvester Higt risk

Henry Silva
Henry Silva

Henry Silva

Disciplina,
Paciencia,
Voluntad,
Imparcialidad.
2 темы 32 комментария
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -39%
FusionMarkets-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
46 (58.97%)
Убыточных трейдов:
32 (41.03%)
Лучший трейд:
36.39 USD
Худший трейд:
-42.85 USD
Общая прибыль:
276.78 USD (27 436 pips)
Общий убыток:
-428.48 USD (41 500 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (41.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
16.76%
Макс. загрузка депозита:
21.31%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
46 (58.97%)
Коротких трейдов:
32 (41.03%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-1.94 USD
Средняя прибыль:
6.02 USD
Средний убыток:
-13.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-90.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.78 USD (6)
Прирост в месяц:
-39.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
253.78 USD
Максимальная:
291.14 USD (68.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.93% (291.22 USD)
По эквити:
35.51% (85.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -152
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.39 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +41.09 USD
Макс. убыток в серии: -90.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-3
2.60 × 84
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.11 × 7582
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TreasuryExzone-Server
8.04 × 380
ICMarketsSC-MT5-4
8.11 × 1678
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
EGMSecurities-Live
8.44 × 43
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
еще 50...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.29 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 00:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 00:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 12:42
Share of trading days is too low
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.14 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.14 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Harvester Higt risk
35 USD в месяц
-39%
0
0
USD
233
USD
4
100%
78
58%
17%
0.64
-1.94
USD
69%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.