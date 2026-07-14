- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
46 (58.97%)
Убыточных трейдов:
32 (41.03%)
Лучший трейд:
36.39 USD
Худший трейд:
-42.85 USD
Общая прибыль:
276.78 USD (27 436 pips)
Общий убыток:
-428.48 USD (41 500 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (41.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
16.76%
Макс. загрузка депозита:
21.31%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
46 (58.97%)
Коротких трейдов:
32 (41.03%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-1.94 USD
Средняя прибыль:
6.02 USD
Средний убыток:
-13.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-90.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.78 USD (6)
Прирост в месяц:
-39.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
253.78 USD
Максимальная:
291.14 USD (68.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.93% (291.22 USD)
По эквити:
35.51% (85.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-152
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.39 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +41.09 USD
Макс. убыток в серии: -90.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.60 × 84
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 7582
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TreasuryExzone-Server
|8.04 × 380
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.11 × 1678
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
EGMSecurities-Live
|8.44 × 43
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-39%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
4
100%
78
58%
17%
0.64
-1.94
USD
USD
69%
1:500