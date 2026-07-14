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信号 / MetaTrader 5 / Gold Harvester Higt risk
Henry Silva

Gold Harvester Higt risk

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Disciplina,
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交易:
86
盈利交易:
52 (60.46%)
亏损交易:
34 (39.53%)
最好交易:
36.39 USD
最差交易:
-42.85 USD
毛利:
308.72 USD (30 639 pips)
毛利亏损:
-454.82 USD (44 114 pips)
最大连续赢利:
7 (62.41 USD)
最大连续盈利:
64.80 USD (4)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
15.64%
最大入金加载:
21.31%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.50
长期交易:
51 (59.30%)
短期交易:
35 (40.70%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.70 USD
平均利润:
5.94 USD
平均损失:
-13.38 USD
最大连续失误:
6 (-90.78 USD)
最大连续亏损:
-90.78 USD (6)
每月增长:
-37.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
253.78 USD
最大值:
291.14 USD (68.93%)
相对跌幅:
结余:
68.93% (291.22 USD)
净值:
35.51% (85.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -146
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
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最好交易: +36.39 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +62.41 USD
最大连续亏损: -90.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
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FXNXGlobal-Trade
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TDMarkets-Primary
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DerivSVG-Server
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JunoMarkets-Live
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Exness-MT5Real8
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ICMarketsSC-MT5-3
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FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
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FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TreasuryExzone-Server
8.04 × 380
ICMarketsSC-MT5-4
8.11 × 1678
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
EGMSecurities-Live
8.44 × 43
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
VantageInternational-Live 10
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Exness-MT5Real12
9.08 × 112
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2026.07.29 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 00:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 00:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 12:42
Share of trading days is too low
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.14 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.14 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.14 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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USD
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60%
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USD
69%
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