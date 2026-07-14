- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
52 (60.46%)
亏损交易:
34 (39.53%)
最好交易:
36.39 USD
最差交易:
-42.85 USD
毛利:
308.72 USD (30 639 pips)
毛利亏损:
-454.82 USD (44 114 pips)
最大连续赢利:
7 (62.41 USD)
最大连续盈利:
64.80 USD (4)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
15.64%
最大入金加载:
21.31%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.50
长期交易:
51 (59.30%)
短期交易:
35 (40.70%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.70 USD
平均利润:
5.94 USD
平均损失:
-13.38 USD
最大连续失误:
6 (-90.78 USD)
最大连续亏损:
-90.78 USD (6)
每月增长:
-37.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
253.78 USD
最大值:
291.14 USD (68.93%)
相对跌幅:
结余:
68.93% (291.22 USD)
净值:
35.51% (85.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-146
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.39 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +62.41 USD
最大连续亏损: -90.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.53 × 86
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 7582
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TreasuryExzone-Server
|8.04 × 380
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.11 × 1678
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
EGMSecurities-Live
|8.44 × 43
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-38%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
5
100%
86
60%
16%
0.67
-1.70
USD
USD
69%
1:500